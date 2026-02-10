У мигрантов в Солнечногорском округе обнаружили туберкулез — их выслали из страны 10.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Опасное инфекционное заболевание нашли у десяти мигрантов из Средней и Центральной Азии после обязательного медицинского осмотра.

«После обязательных процедур, включая дактилоскопирование, всех иностранцев сопроводили в аэропорт для последующей депортации», — сообщили в областной полиции.

Прохождение медосвидетельствования обязательно для оформления патента на работу, разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство.

Иностранцев проверяют на: туберкулез, лепру (болезнь Гансена), сифилис, ВИЧ-инфекцию и факт употребления наркотиков.

Если обследование показывает наличие таких заболеваний или следы наркотических веществ, иностранцу отказывают в выдаче документов, а его пребывание в стране становится незаконным.

В 2025 году в результате взаимодействия полиции и Роспотребнадзора из Московской области по аналогичным основаниям было выслано 257 человек.

