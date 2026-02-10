Иностранцев проверяют на: туберкулез, лепру (болезнь Гансена), сифилис, ВИЧ-инфекцию и факт употребления наркотиков.

Если обследование показывает наличие таких заболеваний или следы наркотических веществ, иностранцу отказывают в выдаче документов, а его пребывание в стране становится незаконным.

В 2025 году в результате взаимодействия полиции и Роспотребнадзора из Московской области по аналогичным основаниям было выслано 257 человек.