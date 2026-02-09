Семьи с детьми старше восьми лет приглашают поиграть в популярные салонные игры прошлых веков: буриме, фанты, шарады, лото и не только, регистрация идёт 09.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Сначала гости узнают об историческом контексте: правилах, особенностях и антураже семейных игр 18-19 века, а потом поиграют в них.

Встреча «Званый вечер» рассчитана на совместное участие родителей и детей и будет интересна тем, кто хочет в живом формате познакомиться с отечественной культурой повседневной жизни ушедших столетий.

Программа построена как путешествие в эпоху дворянских собраний, когда зима считалась временем особых праздников, общения и домашних развлечений. Участникам расскажут, какие игры были приняты в салонах, как они отражали вкусы эпохи и почему стали важной частью культурной жизни.

Отдельное внимание будет уделено зимним традициям в русской культуре. Новый год, Рождество, Масленица, Сретенье и другие праздники воспринимались не только как повод для веселья, но и как время символизма, общения и светских встреч. В том числе будет затронута традиция празднования Дня всех влюбленных в дворянской среде, связанная с валентинками, балами и салонными вечерами — обещают организаторы.

Салонные игры выполняли не только развлекательную функцию. Они развивали сообразительность, чувство языка, умение импровизировать, поддерживать разговор и взаимодействовать в группе. Многие из них строились на игре со словами, рифмами и смыслами, что делало такие встречи важной частью образования и культурного обмена в семье и обществе.

Совместное посещение программы дает возможность родителям и детям оказаться в общем игровом пространстве, где нет строгого разделения на «детское» и «взрослое». Такие форматы помогают выстраивать диалог, находить общие темы для обсуждения и показывают, как элементы истории и культуры могут становиться поводом для совместного досуга.

Мероприятие пройдет 14 февраля (это ближайшая суббота), с 12:00 до 13:30 в выставочном зале Музей Зеленограда (улица Михайловка, корпус 1410).

Участие бесплатное, рекомендуемый возраст детей — от 8 лет.

Регистрируйтесь скорее, на момент публикации свободны 12 мест.

Телефон учреждения: 8-499-731-45-12.

