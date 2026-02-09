Соревнования были организованы в лесопарке 9-го микрорайона, за Дворцом творчества. Погода оказалась непростой — еще стоял сильный мороз, но откладывать мероприятие не стали.

На разных этапах ребята показывали технику катания на лыжах, преодолевая спуски и подъемы, состязались в навыках по ремонту креплений, установке палатки, разведению костра, вязанию узлов, измерению расстояния по карте при помощи компаса или линейки и использование прибора PIPS, который применяют для поиска людей в лавинах.