Соревнования были организованы в лесопарке 9-го микрорайона, за Дворцом творчества. Погода оказалась непростой — еще стоял сильный мороз, но откладывать мероприятие не стали.
На разных этапах ребята показывали технику катания на лыжах, преодолевая спуски и подъемы, состязались в навыках по ремонту креплений, установке палатки, разведению костра, вязанию узлов, измерению расстояния по карте при помощи компаса или линейки и использование прибора PIPS, который применяют для поиска людей в лавинах.
«Также ребята презентовали перекус и горячий напиток на каждого члена команды, включая руководителя и судью — для дегустации», — рассказывает школа 1528, от которой в первенстве участвовали три команды: команда из корпуса 817 под руководством Ирины Владимировны Яновской, руководителя школьного туристического клуба «Азимут», и две команды из корпуса 1017 и 818 под руководством Ирины Максимовны Нарожной.
После соревнований организаторы сами угостили всех участников полевой кашей и горячим чаем.