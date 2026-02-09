В обсуждении жители предположили разные причины происходящего — от хулиганства до закладок, но все отметили, что действия выглядели подготовленными: «Один на шухере стоит, второй кусачки принёс», «домушники какие-то», «ОПГ — далеко пойдут». Зачем дети пытались попасть внутрь вентшахты — неизвестно.

Также сообщают, что похожие случаи были и у корпуса 1121 — между 3-м и 4-м подъездами: по словам жительницы, она в начале зимы постоянно писала жалобу, что есть доступ.

Отправим запрос в управу и в полицию о реакции на это происшествие — сообщим об их ответе.