Дети с кусачками вскрывали окно вентшахты в 11-м микрорайоне 09.02.2026 ZELENOGRAD.RU

О происшествии рассказали местные жители в чате района. На видео двое детей с помощью кусачек вскрывают окно вентиляционной шахты возле корпуса 1132, у 10-го подъезда. По словам местной жительницы, на вопрос, зачем они это делают, дети не ответили и молча продолжили.

Елена, которая сняла видео, написала, что «зафиксировала факт вандализма» и надеется на реакцию родителей, а также спросила соседей, узнал ли кто-нибудь своих детей.

В обсуждении жители предположили разные причины происходящего — от хулиганства до закладок, но все отметили, что действия выглядели подготовленными: «Один на шухере стоит, второй кусачки принёс», «домушники какие-то», «ОПГ — далеко пойдут». Зачем дети пытались попасть внутрь вентшахты — неизвестно.

Также сообщают, что похожие случаи были и у корпуса 1121 — между 3-м и 4-м подъездами: по словам жительницы, она в начале зимы постоянно писала жалобу, что есть доступ.

Отправим запрос в управу и в полицию о реакции на это происшествие — сообщим об их ответе.

