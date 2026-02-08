По решению суда он должен был перечислять часть прожиточного минимума по Москве на каждого ребёнка (около 26 тысяч на всех), но не платил. Приставы рассчитали задолженность — около 113 тысяч рублей. Мировой суд назначил мужчине 20 часов обязательных работ по статье о неуплате средств на содержание детей. Если он продолжит уклоняться, ему может грозить уже уголовная ответственность.

В Зеленограде такие истории — не редкость. В 2025 году мужчина погасил более 1,8 млн рублей алиментного долга уже после возбуждения уголовного дела по 157-й статье. Другому должнику с долгом 900 тысяч рублей суд назначал 14 суток административного ареста — с той же оговоркой, что при продолжении неуплаты может быть уголовное дело. А ещё один зеленоградец рассчитался с долгом, когда приставы арестовали его мотоцикл и дело пошло к реализации имущества.

В России не менее 700 тысяч детей не получают положенные алименты (по количеству выписанных исполнительных листов), в Москве — десятки тысяч. Типичный «портрет» должника по алиментам в Москве: мужчина 38-42 лет, средний долг 219 тысяч рублей, при этом 55% должников трудоустроены.

На этом фоне в Мосгордуме на круглом столе обсудили, как менять систему алиментов. В дискуссии участвовали представители московского управления судебных приставов, приглашённые эксперты и общественники. Обсуждение шло по двум направлениям: как сейчас взыскивают и как менять сам механизм, чтобы выплаты были не символическими.