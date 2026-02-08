Отца восьмерых детей из Зеленограда отправили на обязательные работы за алименты — а депутаты обсуждают гарантированные выплаты от государства 08.02.2026 ZELENOGRAD.RU

По решению суда он должен был перечислять часть прожиточного минимума по Москве на каждого ребёнка (около 26 тысяч на всех), но не платил. Приставы рассчитали задолженность — около 113 тысяч рублей. Мировой суд назначил мужчине 20 часов обязательных работ по статье о неуплате средств на содержание детей. Если он продолжит уклоняться, ему может грозить уже уголовная ответственность.

В Зеленограде такие истории — не редкость. В 2025 году мужчина погасил более 1,8 млн рублей алиментного долга уже после возбуждения уголовного дела по 157-й статье. Другому должнику с долгом 900 тысяч рублей суд назначал 14 суток административного ареста — с той же оговоркой, что при продолжении неуплаты может быть уголовное дело. А ещё один зеленоградец рассчитался с долгом, когда приставы арестовали его мотоцикл и дело пошло к реализации имущества.

В России не менее 700 тысяч детей не получают положенные алименты (по количеству выписанных исполнительных листов), в Москве — десятки тысяч. Типичный «портрет» должника по алиментам в Москве: мужчина 38-42 лет, средний долг 219 тысяч рублей, при этом 55% должников трудоустроены.

На этом фоне в Мосгордуме на круглом столе обсудили, как менять систему алиментов. В дискуссии участвовали представители московского управления судебных приставов, приглашённые эксперты и общественники. Обсуждение шло по двум направлениям: как сейчас взыскивают и как менять сам механизм, чтобы выплаты были не символическими.

Государственный алиментный фонд

Это система, где государство сначала защищает интересы ребёнка и помогает семье деньгами, а потом уже взыскивает эту сумму с неплательщика своими инструментами. Фонд задумывается как гарантия регулярных выплат ребёнку, когда родитель уклоняется от уплаты алиментов.

У такой схемы есть риски. Во-первых, без минимально фиксированной суммы фонд может превратиться в фикцию: формально «выплаты есть», но они могут быть копеечными — на круглом столе прямо звучало, что «взыскать можно и 1000 рублей», а значит минимальный размер должен быть установлен отдельно. Во-вторых, остаются вопросы администрирования: по каким критериям включать в фонд, как быстро назначать выплаты, как не допустить злоупотреблений — иначе система будет дорогой и конфликтной.

Дожим неплательщиков

Предлагали расширять ограничения. Сейчас основная мера — запрет на выезд за границу, а дальше предлагали смотреть на ограничения по имущественным правам — «кредиты, покупки и прочие вещи», связанные с должниками.

Дополнительно обсуждали силовые" меры, чтобы уклоняться стало невыгодно: прогрессивная неустойка за просрочку (0,1% ? 0,2% ? 0,5% по мере роста срока) и удержания алиментов с любых регулярных поступлений, включая самозанятость, маркетплейсы, криптовалюты и т. п.

Со стороны приставов звучало, что арест имущества (в том числе транспорт) остаётся одним из рабочих инструментов: это либо понуждает к оплате, либо позволяет получить деньги за счёт реализации имущества. Отдельно упоминали курс на автоматизацию процессов, чтобы у приставов оставалось больше времени.

Минимально гарантированный размер алиментов

Нынешняя схема расчета алиментов приводит к «математическому парадоксу» — чем больше детей, тем меньше денег приходится на каждого (25% дохода на одного ребенка, 33% на двоих, 50% на троих и более).

В качестве решения обсуждали переход к минимально гарантированному размеру алиментов — не просто «проценту», а понятной формуле/таблице: детский прожиточный минимум, умноженный на коэффициенты (возраст ребёнка, доход родителя, количество детей). По задумке это сделает систему более прозрачной и предсказуемой, позволит автоматизировать расчёт и сократить число споров.

