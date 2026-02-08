Это аттракцион, где посетители на небольшой скорости катаются на электрических машинках и могут безопасно сталкиваться друг с другом благодаря резиновым бамперам по периметру. В ТЦ обещают минимальную отдачу при ударах: «столкновение принесет только смех».
Площадка находится на втором этаже перед кинотеатром и рассчитана на взрослых и детей: в машинках по два места, поэтому можно устраивать семейные заезды.
Работает с 10 до 23 часов. Телефон для справок 8-928-905-05-35.
