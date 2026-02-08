Клуб — это цикл встреч со специалистами детского и перинатального центров больницы в формате живого общения. Приглашают родителей и родственников с детьми.
Первая встреча пройдёт 27 февраля, в пятницу, в 11:00.
В программе:
- Мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации с показом приёмов первой помощи малышам от заведующего неонатальной реанимацией роддома Александра Филиппова
- Мастер-класс по накладыванию повязок от травматолога-ортопеда Детского центра Никиты Шалатонова
- Ответы на вопросы от врача-неонатолога Натальи Толкач и врача-педиатра Екатерины Горевой
Пока взрослые будут на встрече, для детей организуют анимационную программу.
Регистрация (только для взрослых): https://bilet.mos.ru/event/383103257/
Место проведения: библиотека в корпусе 1462.
Мероприятие рассчитано на 2 часа.
