В переходе между Зеленоградом и Ржавками в районе остановки ВНИИПП нет освещения уже больше четырёх месяцев. В темноте ходить по переходу опасно, но требования жителей починить освещение оставались без ответа.
Как выяснилось, обслуживанием этого перехода занимается московское ГБУ «Автомобильные дороги». Специалисты учреждения обследовали оборудование в самом переходе — оно оказалось технически исправно, но обесточено. А за внешнее электропитание отвечает другая организация — ГУП «Моссвет».
В её адрес направлено обращение о восстановлении электроснабжения. Когда работы будут проведены, пока неизвестно — «вопрос находится в проработке», туманно сообщили в департаменте ЖКХ. Выясни и вернемся с ответом.
«Ждут несчастного случая», — комментируют местные жители.