В переходе между Зеленоградом и Ржавками в районе остановки ВНИИПП нет освещения уже больше четырёх месяцев. В темноте ходить по переходу опасно, но требования жителей починить освещение оставались без ответа.

Как выяснилось, обслуживанием этого перехода занимается московское ГБУ «Автомобильные дороги». Специалисты учреждения обследовали оборудование в самом переходе — оно оказалось технически исправно, но обесточено. А за внешнее электропитание отвечает другая организация — ГУП «Моссвет».