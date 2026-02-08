Семейная эстафета «Моя семья — моя команда! Биатлон»

Участвовать могут команды из двух человек: взрослый (мама, папа, бабушка или дедушка) + ребенок (от 5 до 17 лет включительно).



Участников ждет динамичная эстафета на лыжах с элементами биатлона:

Первым стартует ребёнок, преодолевает дистанцию 500 метров.

На огневом рубеже кидает мячи в цель. Каждое попадание сокращает общее время команды на 5 секунд.

Затем эстафету принимает взрослый и проходит свой этап в 500 метров с заданием на меткость.

Побеждает самая быстрая и меткая семейная команда.

Нужна предварительная регистрация — число мест ограничено.



Начало в 11:00 (выдача номеров с 10:30).

По всем вопросам: 8-910-403-27-03 (Анна)