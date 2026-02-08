В субботу на трассе за 17-м микрорайоном пройдут сразу два спортивных события — для взрослых и для всей семьи.
Семейная эстафета «Моя семья — моя команда! Биатлон»
Участвовать могут команды из двух человек: взрослый (мама, папа, бабушка или дедушка) + ребенок (от 5 до 17 лет включительно).
Участников ждет динамичная эстафета на лыжах с элементами биатлона:
- Первым стартует ребёнок, преодолевает дистанцию 500 метров.
- На огневом рубеже кидает мячи в цель. Каждое попадание сокращает общее время команды на 5 секунд.
- Затем эстафету принимает взрослый и проходит свой этап в 500 метров с заданием на меткость.
- Побеждает самая быстрая и меткая семейная команда.
Нужна предварительная регистрация — число мест ограничено.
Начало в 11:00 (выдача номеров с 10:30).
По всем вопросам: 8-910-403-27-03 (Анна)
У взрослых дистанции на 2,7 и 5,5 километров. Нужна предварительная регистрация и медицинский допуск.
Регистрация с 14:00, общий старт: 14:30.
По всем вопросам: 8-905-562-11-47 (Максим Александрович)
Организаторы обещают всем грамоты, победителям — кубки и медали. А также горячую полевую кухню и сладкие сюрпризы от партнеров.