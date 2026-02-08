День лыжника на трассе в Крюково — 14 февраля 08.02.2026 ZELENOGRAD.RU

В субботу на трассе за 17-м микрорайоном пройдут сразу два спортивных события — для взрослых и для всей семьи.

Семейная эстафета «Моя семья — моя команда! Биатлон»

Участвовать могут команды из двух человек: взрослый (мама, папа, бабушка или дедушка) + ребенок (от 5 до 17 лет включительно).

Участников ждет динамичная эстафета на лыжах с элементами биатлона:

  • Первым стартует ребёнок, преодолевает дистанцию 500 метров.
  • На огневом рубеже кидает мячи в цель. Каждое попадание сокращает общее время команды на 5 секунд.
  • Затем эстафету принимает взрослый и проходит свой этап в 500 метров с заданием на меткость.
  • Побеждает самая быстрая и меткая семейная команда.

Нужна предварительная регистрация — число мест ограничено.

Начало в 11:00 (выдача номеров с 10:30).
По всем вопросам: 8-910-403-27-03 (Анна)

Открытые соревнования по лыжным гонкам (18+)

У взрослых дистанции на 2,7 и 5,5 километров. Нужна предварительная регистрация и медицинский допуск.

Регистрация с 14:00, общий старт: 14:30.
По всем вопросам: 8-905-562-11-47 (Максим Александрович)

Организаторы обещают всем грамоты, победителям — кубки и медали. А также горячую полевую кухню и сладкие сюрпризы от партнеров.

