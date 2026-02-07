Гражданин купил через сервис «Яндекс Афиша» два билета на концерт группы «Мумий Тролль» на общую сумму 40 тысяч рублей. Концерт отменили, после чего покупатель направил организатору досудебную претензию о возврате средств, но ответа не получил и обратился в суд.

Изучив доказательства, суд вынес решение в пользу потребителя: с организатора концерта ООО «Москоу шоу» взыскали 100 тысяч рублей, включая стоимость билетов, неустойку — 30 тысяч, штраф — 20 тысяч и компенсацию морального вреда — 10 тысяч.

Вероятно, речь идёт о концерте, который должен был состояться в Crocus City Hall в декабре 2022 года. За несколько месяцев до этого группа остановила концертную деятельность в России из-за конфликта с Украиной.