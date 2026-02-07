Зеленоградский суд взыскал 100 тысяч рублей с организатора отменённого концерта группы «Мумий Тролль» 07.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Гражданин купил через сервис «Яндекс Афиша» два билета на концерт группы «Мумий Тролль» на общую сумму 40 тысяч рублей. Концерт отменили, после чего покупатель направил организатору досудебную претензию о возврате средств, но ответа не получил и обратился в суд.

Изучив доказательства, суд вынес решение в пользу потребителя: с организатора концерта ООО «Москоу шоу» взыскали 100 тысяч рублей, включая стоимость билетов, неустойку — 30 тысяч, штраф — 20 тысяч и компенсацию морального вреда — 10 тысяч.

Вероятно, речь идёт о концерте, который должен был состояться в Crocus City Hall в декабре 2022 года. За несколько месяцев до этого группа остановила концертную деятельность в России из-за конфликта с Украиной.

Что делать, если попали в такую ситуацию

Если концерт (фестиваль, спектакль и т. п.) отменили, деньги за билет можно требовать в любое время, кроме случаев отмены из-за чрезвычайных обстоятельств. Для возврата нужно обратиться туда, где билет куплен (касса организатора/онлайн-продавец/личный кабинет), и подать заявление о возврате; при подаче через кассу важно оставить себе копию заявления с отметкой о принятии.

Дополнительно можно требовать полное возмещение убытков из-за отмены и компенсацию морального вреда; если добровольно спор не решается — обращаться в суд.

Шаблоны заявлений — на портале портребителей Москвы

