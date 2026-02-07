Второклассница зеленоградской школы 1151 Соня Дементеева стала абсолютной победительницей игры «Большое шоу» телеканала «Карусель» 07.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Съемки передачи прошли в январе, а покажут ее весной, рассказала мама Сони Анастасия. Сегодня, 7 февраля, как раз стартовал новый сезон этой телеигры.

«Большое шоу» — познавательная телевизионная игра, которую запустили на федеральном телеканале «Карусель» осенью, к 15-летию канала: в каждом выпуске трое участников состязаются за звание самого внимательного зрителя — все вопросы игры связаны с программами и мультфильмами телеканала.

Соня попала на съемки шоу по результатам кастинга. Она занимается в зеленоградской театральной студии «Ирбис», посещает различные кастинги, и однажды получила приглашение на кастинг телеканала «Карусель», рассказала мама девочки.

«„Карусель“ — один из любимых каналов у Сони. Как и многим другим детям, больше всего ей, конечно, нравятся мультфильмы», — говорит Анастасия.

А еще Соня берет уроки вокала, занимается английским, увлекается скрапбукингом и мечтает посетить Японию. Большую часть свободного времени она уделяет участию в разных московских конкурсах и почти всегда занимает призовые места. Любимые предметы в школе — окружающий мир и английский язык.

По словам Сони, в будущем она мечтает стать депутатом, чтобы создавать законы, которые улучшат жизнь людей и помогут сохранить природу.

На следующей неделе Соня вместе с мамой отправится на съемки другой познавательной программы на телеканале «Карусель». Какой — говорить пока нельзя. Но можно пожелать им удачи.

Метки:
телевидение, школа 1151
