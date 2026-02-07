Соня попала на съемки шоу по результатам кастинга. Она занимается в зеленоградской театральной студии «Ирбис», посещает различные кастинги, и однажды получила приглашение на кастинг телеканала «Карусель», рассказала мама девочки.

«„Карусель“ — один из любимых каналов у Сони. Как и многим другим детям, больше всего ей, конечно, нравятся мультфильмы», — говорит Анастасия.

А еще Соня берет уроки вокала, занимается английским, увлекается скрапбукингом и мечтает посетить Японию. Большую часть свободного времени она уделяет участию в разных московских конкурсах и почти всегда занимает призовые места. Любимые предметы в школе — окружающий мир и английский язык.

По словам Сони, в будущем она мечтает стать депутатом, чтобы создавать законы, которые улучшат жизнь людей и помогут сохранить природу.

На следующей неделе Соня вместе с мамой отправится на съемки другой познавательной программы на телеканале «Карусель». Какой — говорить пока нельзя. Но можно пожелать им удачи.