Ребёнка привезли в приёмное отделение с острой болью в животе. Врачи заподозрили аппендицит, хотя симптомы были нехарактерными. Но при обследовании выяснили, что аппендикс находится под печенью — поэтому болел не «правый бок», как бывает чаще, а верх живота.
Мальчику сделали лапароскопическую аппендэктомию: через три небольших прокола хирурги удалили воспалённый аппендикс. Во время обследования также выявили пупочную грыжу — её устранили в ходе той же операции. Ещё одну проблему обнаружили уже на операции — паховую грыжу справа. Её лечение запланировали на более поздний срок. Как отметили в Детском центре, родители о грыжах не знали.
Операцию провели заведующая отделением Ирина Мушинская и хирург Роза Макарова. После наблюдения ребёнка выписали с рекомендациями.
Мама мальчика Ольга перед выпиской рассказала, что больше всего её напугала «нетипичная» картина болезни: «Страшно было. Начинаешь думать: „Господи, хорошо заметили“, потому что он был спрятан — не как у всех. А если бы мы упустили?.. Мы сюда второй раз попадаем с Максимом. Атмосфера хорошая: медсёстры и нянечки — заботливые. Было спокойствие, что здесь надёжно: врачи умеют грамотно объяснить, донести, рассказать всю ситуацию от начала до конца — чтобы я понимала. Большое спасибо всем докторам».