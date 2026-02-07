Ребёнка привезли в приёмное отделение с острой болью в животе. Врачи заподозрили аппендицит, хотя симптомы были нехарактерными. Но при обследовании выяснили, что аппендикс находится под печенью — поэтому болел не «правый бок», как бывает чаще, а верх живота.

Мальчику сделали лапароскопическую аппендэктомию: через три небольших прокола хирурги удалили воспалённый аппендикс. Во время обследования также выявили пупочную грыжу — её устранили в ходе той же операции. Ещё одну проблему обнаружили уже на операции — паховую грыжу справа. Её лечение запланировали на более поздний срок. Как отметили в Детском центре, родители о грыжах не знали.