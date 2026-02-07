Открытие производственного комплекса в Радумле — это расширение, а не переезд. Все основные функции — юридическая регистрация, административные и научно-исследовательские — сохранятся в Зеленограде. Для сотрудников из Зеленограда организуют корпоративный транспорт, рассказали «Зеленоград.ру» в «Элинсе».

Казалось бы, в Зеленограде есть площадки для размещения новых производственных зданий — многие местные компании стали резидентами особой экономической зоны «Технополис Москва» и переехали на площадку «Алабушево».

Но «Элинс» начал проект по расширению более 12 лет назад, когда компания не отвечала ряду требований к резидентам ОЭЗ, поэтому для новой площадки было выбрано ближайшее к Зеленограду Подмосковье. Сейчас ситуация изменилась и при будущем расширении зеленоградская площадка будет рассматриваться как приоритетная.