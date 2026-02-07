Технологическая компания из Зеленограда построила новое производственное здание — но в Солнечногорске 07.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Научно-технический центр «Элинс», головной офис которого расположен на Панфиловском проспекте, построил четырёхэтажный производственный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров в Радумле — примерно в десяти километрах от Зеленограда.

НТЦ «Элинс» занимается научными исследованиями, разработкой и производством радиоэлектронной и вычислительной техники. На новой площадке планируется производить специализированные компьютеры и процессоры, пригодные для экстремальных условий, включая использование на объектах с повышенными нагрузками и рисками.

Открытие производственного комплекса в Радумле — это расширение, а не переезд. Все основные функции — юридическая регистрация, административные и научно-исследовательские — сохранятся в Зеленограде. Для сотрудников из Зеленограда организуют корпоративный транспорт, рассказали «Зеленоград.ру» в «Элинсе».

Казалось бы, в Зеленограде есть площадки для размещения новых производственных зданий — многие местные компании стали резидентами особой экономической зоны «Технополис Москва» и переехали на площадку «Алабушево».

Но «Элинс» начал проект по расширению более 12 лет назад, когда компания не отвечала ряду требований к резидентам ОЭЗ, поэтому для новой площадки было выбрано ближайшее к Зеленограду Подмосковье. Сейчас ситуация изменилась и при будущем расширении зеленоградская площадка будет рассматриваться как приоритетная.

