В этом спектакле школьная классика становится стремительным танцем-гонкой, в котором всё несётся, путается, меняет лица и теряет ориентиры. И это удивительно подходит самой истории: Чичиков — обаятельный делец с сомнительной затеей — колесит по губерниям и собирает «бумажные» души, а вокруг него вспыхивает целая карусель человеческих слабостей: жадность, тщеславие, страх, желание выглядеть «как надо».

Если вы не фанат «театра для знатоков» — это как раз ваш вариант. Здесь Гоголь не превращается в лекцию: это понятная история про «маски» общества, где люди легко становятся персонажами — то важными чиновниками, то милыми душками, то хищниками, то пустышками. А ещё это тот редкий случай, когда классика звучит очень современно: про сделки, репутацию, «как устроиться», и про то, как быстро можно потерять себя в общем вихре.

Отдельный повод идти — Мария Аронова: её энергия и точность делают этот спектакль настоящим бенефисом. Не случайно актёрский дуэт отмечен премией «Хрустальная Турандот».

И, конечно, есть удовольствие именно киносеанса: комфорт, звук, ощущение присутствия и возможность рассмотреть сценическую магию максимально близко — будто вы сидите на лучших местах, даже если купили обычный билет.

18 февраля 2026 (среда), 19:00

Кинотеатр «Каро» в ТЦ «Иридиум» (Крюковская площадь, 1)

Билеты по 720 рублей на сайте проекта «Театр в кино»: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/dead-souls-vakhtangov#tickets