«Водитель уборочной машины через раструб сваливал загрязнённый снег с обочины прямо на газон, прилегающий к корпусу 807. Напор был настолько сильный, что отдельные куски бились в окна квартир первого этажа. Водитель также не заметил детей, идущих по тротуару вдоль дороги, и осыпал их грязным снегом», — рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница о происшествии в среду. На следующий день всё повторилось.
Жители просят «наказать виновных», указывая на риск для здоровья и вред для газона: после таяния смесь дорожной грязи и противогололёдных материалов останется на газоне и у дома.
При этом в «Правилах создания, содержания и охраны зелёных насаждений города Москвы» временное складирование снега на газоне допускается только в том случае, если в нем нет химических реагентов, чего о снеге с автомобильной дороги сказать нельзя. Оправдываться необходимостью оперативной уборки не получится — снегопад закончился давным давно, убирать можно уже в спокойном режиме.
Похожая проблема поднималась в прошлые годы. Тогда фиксировали сброс снега с дороги прямо в лесопарк — на особо охраняемую природную территорию.
Спросили префектуру о допустимости такой уборки и как они собираются исправляться.