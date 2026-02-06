«Водитель уборочной машины через раструб сваливал загрязнённый снег с обочины прямо на газон, прилегающий к корпусу 807. Напор был настолько сильный, что отдельные куски бились в окна квартир первого этажа. Водитель также не заметил детей, идущих по тротуару вдоль дороги, и осыпал их грязным снегом», — рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница о происшествии в среду. На следующий день всё повторилось.

Жители просят «наказать виновных», указывая на риск для здоровья и вред для газона: после таяния смесь дорожной грязи и противогололёдных материалов останется на газоне и у дома.