В новой программе «Живьем!» — меткие шутки, искренние истории и фирменная импровизация. Комаров выступает в жанре сольного стендапа: это формат, где материал держится на авторском тексте, интонации и узнаваемой манере подачи

Выступление пройдет 12 февраля (это четверг) в 20:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2). Продолжительность не указана, но стандартный тайминг концертов Комарова: 1,5 — 2 часа. Возрастное ограничение: 18+.

Билеты от 1900 до 3600 рублей в продаже на сайте артиста. Центр уже занят, но боковых мест много.