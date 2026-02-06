Виктора Комарова представляют как автора наблюдательного бытового юмора и историй «про себя», знакомого зрителям по телепроекту StandUp на ТНТ.
В новой программе «Живьем!» — меткие шутки, искренние истории и фирменная импровизация. Комаров выступает в жанре сольного стендапа: это формат, где материал держится на авторском тексте, интонации и узнаваемой манере подачи
Выступление пройдет 12 февраля (это четверг) в 20:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2). Продолжительность не указана, но стандартный тайминг концертов Комарова: 1,5 — 2 часа. Возрастное ограничение: 18+.
Билеты от 1900 до 3600 рублей в продаже на сайте артиста. Центр уже занят, но боковых мест много.
Правда, на его выступление 8 февраля (в ближайшее воскресенье) в Культурном центре «Зеленоград» осталось всего 5 билетов в разных частях зала (сесть вместе не получится) стоимостью около 3000 рублей.
Данные актуальны на момент публикации.