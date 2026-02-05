Тематическая программа «В память о героях» — 23 февраля (праздничный понедельник), 12:00

Детям расскажут про жизнь и быт солдат в годы Великой Отечественной войны. Участники узнают, как выглядела форма фронтовиков, какие предметы сопровождали бойцов в походе, чем они занимались в редкие минуты отдыха и как поддерживали боевой дух. В программе предусмотрено знакомство с подлинными предметами военного времени, рассказ о фронтовой почте и полевой кухне, возможность примерить плащ-палатку и сделать памятные фотографии. Во второй части встречи детей ждет творческое задание — изготовление тематической поделки.



Общая продолжительность программы — 1 час 30 минут.

Участие бесплатное, важно зарегистрировать ребенка. На момент публикации в наличии 26 мест. Телефоны для справок: +7-499-731-82-89, +7-916-055-18-21.

Организаторы отмечают: для комфортного пребывания на мероприятии детям с 6 до 8 лет необходимо сопровождение взрослых.