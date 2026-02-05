Встречи дают исторический контекст событий, показывая их через судьбы людей, предметы повседневной жизни и память, сохранившуюся в городском пространстве.
- Экскурсия «Там, где погиб Неизвестный Солдат» 22 февраля — платная. Она подходит для взрослых и семейного посещения с детьми старше 6 лет.
- Тематическая программа «В память о героях» — бесплатная по регистрации. Она разработана для участников с 8 лет, но в сопровождении взрослых можно прийти и с детьми от 6 лет.
Экскурсия «Там, где погиб Неизвестный Солдат» — 22 февраля (воскресенье), 15:00
За 45 минут участники познакомятся с событиями битвы за Москву конца ноября — начала декабря 1941 года, которые разворачивались на территории современного Зеленограда и в его окрестностях, ставших важным рубежом обороны столицы. Экскурсоводы расскажут о ходе контрнаступления Красной Армии, воинских соединениях 16-й армии и их командирах, чьими именами сегодня названы улицы и проспекты города. Посетители увидят документы, фотографии и награды из коллекции музея, а также макет деревни Матушкино, созданный Борисом Лариным, пережившим оккупацию в детстве. Отдельная часть экскурсии посвящена истории мемориального комплекса «Штыки» и событиям, связанным с перезахоронением праха Неизвестного Солдата в 1966 году.
Билет стоит 550 рублей и оформляется на каждого участника экскурсии, есть льготы. На момент публикации в наличии 25 мест. Телефоны для справок: +7-499-731-82-89, +7-916-055-18-21.
Тематическая программа «В память о героях» — 23 февраля (праздничный понедельник), 12:00
Детям расскажут про жизнь и быт солдат в годы Великой Отечественной войны. Участники узнают, как выглядела форма фронтовиков, какие предметы сопровождали бойцов в походе, чем они занимались в редкие минуты отдыха и как поддерживали боевой дух. В программе предусмотрено знакомство с подлинными предметами военного времени, рассказ о фронтовой почте и полевой кухне, возможность примерить плащ-палатку и сделать памятные фотографии. Во второй части встречи детей ждет творческое задание — изготовление тематической поделки.
Общая продолжительность программы — 1 час 30 минут.
Участие бесплатное, важно зарегистрировать ребенка. На момент публикации в наличии 26 мест. Телефоны для справок: +7-499-731-82-89, +7-916-055-18-21.
Организаторы отмечают: для комфортного пребывания на мероприятии детям с 6 до 8 лет необходимо сопровождение взрослых.
Формат мероприятий помогает детям лучше понять, как история отражается в конкретных местах и семейных историях, а не только в учебниках.
Для детей участие в экскурсии и программе способствует расширению кругозора, развитию интереса к истории, формированию навыков внимательного слушания и анализа, а творческая часть помогает закрепить полученные знания через практическую деятельность. Работа с подлинными предметами и музейной средой делает восприятие темы более осмысленным и бережным.
Мероприятия пройдут в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360), вход № 3.