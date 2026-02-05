Патриотические мероприятия пройдут в Музее Зеленограда — они будут посвящены битве за Москву и жизни солдат в годы Великой Отечественной войны 05.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Встречи дают исторический контекст событий, показывая их через судьбы людей, предметы повседневной жизни и память, сохранившуюся в городском пространстве.

  • Экскурсия «Там, где погиб Неизвестный Солдат» 22 февраля — платная. Она подходит для взрослых и семейного посещения с детьми старше 6 лет.
  • Тематическая программа «В память о героях» — бесплатная по регистрации. Она разработана для участников с 8 лет, но в сопровождении взрослых можно прийти и с детьми от 6 лет.

Экскурсия «Там, где погиб Неизвестный Солдат» — 22 февраля (воскресенье), 15:00

За 45 минут участники познакомятся с событиями битвы за Москву конца ноября — начала декабря 1941 года, которые разворачивались на территории современного Зеленограда и в его окрестностях, ставших важным рубежом обороны столицы. Экскурсоводы расскажут о ходе контрнаступления Красной Армии, воинских соединениях 16-й армии и их командирах, чьими именами сегодня названы улицы и проспекты города. Посетители увидят документы, фотографии и награды из коллекции музея, а также макет деревни Матушкино, созданный Борисом Лариным, пережившим оккупацию в детстве. Отдельная часть экскурсии посвящена истории мемориального комплекса «Штыки» и событиям, связанным с перезахоронением праха Неизвестного Солдата в 1966 году.

Билет стоит 550 рублей и оформляется на каждого участника экскурсии, есть льготы. На момент публикации в наличии 25 мест. Телефоны для справок: +7-499-731-82-89, +7-916-055-18-21.

Тематическая программа «В память о героях» — 23 февраля (праздничный понедельник), 12:00

Детям расскажут про жизнь и быт солдат в годы Великой Отечественной войны. Участники узнают, как выглядела форма фронтовиков, какие предметы сопровождали бойцов в походе, чем они занимались в редкие минуты отдыха и как поддерживали боевой дух. В программе предусмотрено знакомство с подлинными предметами военного времени, рассказ о фронтовой почте и полевой кухне, возможность примерить плащ-палатку и сделать памятные фотографии. Во второй части встречи детей ждет творческое задание — изготовление тематической поделки.

Общая продолжительность программы — 1 час 30 минут.

Участие бесплатное, важно зарегистрировать ребенка. На момент публикации в наличии 26 мест. Телефоны для справок: +7-499-731-82-89, +7-916-055-18-21.

Организаторы отмечают: для комфортного пребывания на мероприятии детям с 6 до 8 лет необходимо сопровождение взрослых.

Формат мероприятий помогает детям лучше понять, как история отражается в конкретных местах и семейных историях, а не только в учебниках.

Для детей участие в экскурсии и программе способствует расширению кругозора, развитию интереса к истории, формированию навыков внимательного слушания и анализа, а творческая часть помогает закрепить полученные знания через практическую деятельность. Работа с подлинными предметами и музейной средой делает восприятие темы более осмысленным и бережным.

Мероприятия пройдут в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360), вход № 3.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, великая отечественная война, Выставочный зал "Музей Зеленограда"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пополнение карты «Тройка» на вокзале Крюково заработало спустя полгода проблем Новости
Молодую девушку задержали по подозрению в кражах денег из квартир пожилых женщин Новости
Онкологию на «нулевой стадии» стали находить в Москве в семь раз чаще Новости
Показания счетчиков воды теперь можно передавать по фотографии — в приложении «Электронный дом» Новости
Лыжную трассу в новом городе привели в порядок: её готовят два раза в неделю — и сетуют, что пешеходы сразу всё портят Новости
Музыкальный спектакль «Леди Баг и Супер Кот» — 14 февраля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Праздник науки для детей пройдет 7 февраля в библиотеке — по сути, это интересная и веселая профориентация: регистрация открыта Новости
Музыкальные и хореографические коллективы школы Дягилева дадут общий концерт в память директора Евгения Ротчева: билеты есть, но быстро разбирают Новости
Забота о здоровье питомца с выгодой — весь февраль действуют скидки в ветеринарном центре «Оригами» Реклама
Спектакль «Чучело» — легендарную драму взросления покажут в Зеленограде: одноименная повесть входит в школьную программу, посмотреть постановку можно по Пушкинской карте с друзьями или целым классом Новости
Отделение Газпромбанка открылось в Зеленограде — первое в городе Новости
Он обещал вернуться — астроном Владимир Сурдин выступит в лектории «Наукоград» в зале ДК МИЭТ Реклама
Крупнейший в стране СИЗО начнут строить в этом году под Солнечногорском Новости
Спектакль «Трактирщица» — популярную итальянскую комедию с участием Гоши Куценко покажут в Зеленограде в праздничный день 23 февраля, билеты пока есть Новости
Чек-ап: невролог+ортопед за 1 день в клинике лечения реабилитации спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Современную версию советских пунктов приёма вторсырья пробуют возродить в Москве Новости
Приборостроительный завод из Зеленограда признали лучшим поставщиком оборудования для энергетики Новости
Мебель, мягкая и корпусная, ковры, шкафы-купе, кухни — в «Доме мебели Андреевский» Реклама
Слышали о проверках телефонов в московском метро? Разобрались, что именно произошло (спойлер: ничего) Новости
Танцевальные традиции восьми стран за один концерт: ансамбль «Вдохновение» приглашает в кругосветное путешествие 7 февраля Новости
Участковые Зеленограда в феврале отчитаются перед жителями и ответят на вопросы Новости
На турнир по бильярду приглашают женщин 55+ Новости
Завершено строительство производства светопрозрачных конструкций и модульных фасадов в Зеленограде Новости
Концерт Константина Никольского в Зеленограде 6+ Реклама
Шахматный клуб для взрослых открылся в кафе 17-го микрорайона Новости
Достроен технопарк «Алабушево» на проспекте Генерала Алексеева Новости
Станьте лучшей версией себя вместе с новым фитнес-клубом «AP Fitness» Реклама
Продолжаются задержки электричек — теперь от Крюково Новости
Квартира загорелась сегодня ночью в корпусе 1424 — есть пострадавший Новости
Новое направление — флебология в медицинской клинике «Эстеди» Реклама
Основатель зеленоградской школы барабанов Сергей Дедов дебютировал на Первом канале в составе группы Rashamba Новости
Задержки электричек в понедельник вечером Новости
Зеленоградский салон красоты создаёт музыку с ИИ и экономит на авторских правах Новости
Как оказать первую помощь пострадавшему — научат 8 февраля в Филаретовском храме Новости
Концерт Умки — русский рок-андеграунд 5 февраля в Зеленограде Новости
Ребенка ограбили на Новокрюковской улице — сорвали с головы наушники Новости
Письмо в редакцию: «Почему уборка снега у нас такая беспощадная и постоянно требует жертв»? Новости
Деревья массово падают в лесопарке и дворах после снегопадов — с риском для людей Новости
Встреча выпускников школ 854 и 616 пройдет в честь школьного юбилея Новости
Концерт Нигатива: сольная программа и хиты «Триады» — 13 февраля в клубе Vibe Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру