В полицию обратилась 90-летняя жительница Зеленограда. По её словам, на улице в 15-м микрорайоне она познакомилась с незнакомкой, которая предложила помочь донести до дома сумку с продуктами. Уже в квартире, когда хозяйка отвлеклась, гостья, по версии полиции, забрала сбережения — более 2 миллионов рублей — и ушла.
19-летнюю подозреваемую задержали по месту проживания в подмосковном Орехово-Зуево. Похищенные деньги она уже успела потратить.
После этого полицейские установили причастность задержанной ещё к одному эпизоду: она пришла в квартиру 92-летней женщины, представившись социальным работником и предложив «обмен купюр». Воспользовавшись моментом, подозреваемая, по данным полиции, похитила 450 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовные дела о краже (части 3 и 4 статьи 158 УК РФ). Диапазон наказаний за эти преступления широк: от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет. На время следствия подозреваемую отправили под арест.
Практический совет: не приглашайте незнакомцев в квартиру, а визиты работников соцслужб стоит перепроверять — попросить удостоверение и перезвонить в организацию по официальному номеру (не по тому, который вам назвали у двери). Если есть сомнения — не открывайте и звоните близким или в полицию.