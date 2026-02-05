После этого полицейские установили причастность задержанной ещё к одному эпизоду: она пришла в квартиру 92-летней женщины, представившись социальным работником и предложив «обмен купюр». Воспользовавшись моментом, подозреваемая, по данным полиции, похитила 450 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовные дела о краже (части 3 и 4 статьи 158 УК РФ). Диапазон наказаний за эти преступления широк: от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет. На время следствия подозреваемую отправили под арест.

Практический совет: не приглашайте незнакомцев в квартиру, а визиты работников соцслужб стоит перепроверять — попросить удостоверение и перезвонить в организацию по официальному номеру (не по тому, который вам назвали у двери). Если есть сомнения — не открывайте и звоните близким или в полицию.