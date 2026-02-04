Как это сделать: пошаговая инструкция

откройте на главной странице раздел «Показания» ? «Счетчики воды» ? выберите адрес;

нажмите значок фотоаппарата рядом с полем ввода;

выберите «Сделать фото» или «Загрузить из галереи»;

перед отправкой проверьте, чтобы цифры на фото были четкими и читаемыми — если нет, можно переснять;

после распознавания цифры появятся в поле, при необходимости их можно отредактировать вручную и нажать «Отправить».

Если у вас в приложении нет пункта с камерой, возможно, стоит обновиться: в RuStore последняя версия «Электронного дома» датирована 2 февраля.



Функция работает для авторизованных пользователей и доступна жителям домов, подключенных к ЕИРЦ Москвы. Также нужно заранее добавить код плательщика в личном кабинете (раздел «Мой дом»).



При этом передавать показания можно и «по-старому» — просто цифрами через сайт или приложение мэрии.



Похожий подход с распознаванием показаний по фото уже внедряли и в других сервисах — например, в приложении «Сбербанк Онлайн».



За передачу показаний и оплату квитанций через приложение «Электронный дом» начисляют баллы программы «Миллион призов» — их можно потратить у партнеров или направить на благотворительность. В частности, баллы можно обменять на баллы для оплаты парковки.