Показания счетчиков воды теперь можно передавать по фотографии — в приложении «Электронный дом» 04.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Вместо ручного ввода достаточно сфотографировать прибор, а цифры автоматически подставятся в форму. В мэрии отмечают, что это должно снизить число ошибок и сэкономить время.

Как это сделать: пошаговая инструкция

  • откройте на главной странице раздел «Показания» ? «Счетчики воды» ? выберите адрес;
  • нажмите значок фотоаппарата рядом с полем ввода;
  • выберите «Сделать фото» или «Загрузить из галереи»;
  • перед отправкой проверьте, чтобы цифры на фото были четкими и читаемыми — если нет, можно переснять;
  • после распознавания цифры появятся в поле, при необходимости их можно отредактировать вручную и нажать «Отправить».

Если у вас в приложении нет пункта с камерой, возможно, стоит обновиться: в RuStore последняя версия «Электронного дома» датирована 2 февраля.

Функция работает для авторизованных пользователей и доступна жителям домов, подключенных к ЕИРЦ Москвы. Также нужно заранее добавить код плательщика в личном кабинете (раздел «Мой дом»).

При этом передавать показания можно и «по-старому» — просто цифрами через сайт или приложение мэрии.

Похожий подход с распознаванием показаний по фото уже внедряли и в других сервисах — например, в приложении «Сбербанк Онлайн».

За передачу показаний и оплату квитанций через приложение «Электронный дом» начисляют баллы программы «Миллион призов» — их можно потратить у партнеров или направить на благотворительность. В частности, баллы можно обменять на баллы для оплаты парковки.

счетчики горячей и холодной воды, нововведение
