В субботу в библиотеке 14-го района пройдет научно-познавательное событие: увлекательный практикум, посвященный Дню российской науки и зеленоградским технологичным предприятиям. Участников ждут опыты, мастер-классы и демонстрация разработок локальных компаний.

«Навстречу будущему» приглашают детей старше 6 лет. Взрослые сопровождают, наблюдают и слушают.

Участников ждет насыщенная программа, в которой научные идеи и явления показаны в доступной и интересной форме. В театральном зале с 11:00 до 13:00 будут работать интерактивные станции по микробиологии, зоологии, инженерии и робототехнике от местных центров и клубов, пройдут мастер-классы, включая сборку электронных конструкторов, а в завершение — научно-химическое шоу.

Параллельно в кинозале с 11:00 до 13:00 будут доступны: интерактивная станция с 3D-шахматами, открытая игровая мастерская, мастер-классы по созданию «извергающегося вулкана», спидкубингу и экспериментам с исчезающим снегом.

Организаторы приглашают увидеть, как научные принципы работают в реальности: от роботов, выполняющих команды, до химических опытов, отражающих законы природы. Это не просто демонстрация формул из учебников, но возможность самим поэкспериментировать, задать вопросы и примерно понять, как ученые находят ответы на сложные задачи.

Мероприятие способствует развитию критического мышления, логики и моторики, расширяет кругозор и показывает, что наука — это часть повседневной жизни, а исследовательская деятельность доступна каждому ребёнку. Для родителей совместный выход и наблюдение за реакцией детей поможет увидеть интересы ребенка, обсудить увиденное и укрепить диалог о науке и творчестве.

Среди партнеров праздника — ветеринарные центры и клиники, клубы робототехники и технопарки, исследовательские институты, мобильные разработчики и экоцентры. Программа может меняться, уточняйте информацию по телефону +7-499-717-08-44.

Праздник науки пройдет 7 февраля (это ближайшая суббота) с 11:00 до 14:00 в библиотеке (корпус 1462).
Участие бесплатное, но важно зарегистрировать каждого ребенка. Событие интересное, места могут занять быстро: не пропустите.

дети, наука, мастер-класс, Библиотека театра и кино №252
