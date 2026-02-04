Участников ждет насыщенная программа, в которой научные идеи и явления показаны в доступной и интересной форме. В театральном зале с 11:00 до 13:00 будут работать интерактивные станции по микробиологии, зоологии, инженерии и робототехнике от местных центров и клубов, пройдут мастер-классы, включая сборку электронных конструкторов, а в завершение — научно-химическое шоу.

Параллельно в кинозале с 11:00 до 13:00 будут доступны: интерактивная станция с 3D-шахматами, открытая игровая мастерская, мастер-классы по созданию «извергающегося вулкана», спидкубингу и экспериментам с исчезающим снегом.

Организаторы приглашают увидеть, как научные принципы работают в реальности: от роботов, выполняющих команды, до химических опытов, отражающих законы природы. Это не просто демонстрация формул из учебников, но возможность самим поэкспериментировать, задать вопросы и примерно понять, как ученые находят ответы на сложные задачи.