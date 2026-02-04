Отделение Газпромбанка открылось в Зеленограде — первое в городе 04.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Отделение открылось в пристройке к торговому центру «Иридиум» — по адресу Крюковская площадь, 1, рядом с кондитерской «Алёнка». Ранее в городе были только банкоматы, а ближайшие отделения — у метро «Ховрино», «Речной вокзал» и в Химках.

Новый офис работает в формате «лайт» — это современный, компактный формат банковского обслуживания. Главное отличие таких отделений — открытое пространство без кассовых зон, упор на цифровые сервисы и быстрые операции.

В зеленоградском офисе установлены два банкомата: один находится внутри помещения, второй — в зоне перед входом. Внешний банкомат работает круглосуточно, доступ к нему осуществляется по банковской карте.

Другие особенности лайт-офиса и услуги банка

В лайт-офисе также отсутствует ряд узкоспециализированных услуг: обмен валюты, оформление доверенности, подключение биометрии, открытие эскроу-счетов. При этом большинство востребованных услуг для физических лиц доступно в полном объёме.

Клиенты могут оформить дебетовые и кредитные карты Газпромбанка с мгновенной выдачей. Сотрудники офиса на месте регистрируют клиента в личном кабинете, после чего он может сразу пользоваться всеми сервисами банка: мобильным приложением и интернет-банком, переводами, оплатой услуг, управлением счетами и картами. Также в офисе можно получить консультации и оформить кредиты, ипотеку, вклады, накопительные счета и другие банковские продукты.

«Офисы лайт-формата в Москве, как правило, располагаются рядом со станциями метро. Поэтому в Зеленограде отделение появилось непосредственно рядом с вокзалом. Мы работаем второй день, но уже получаем много положительных отзывов — клиенты ждали открытия офиса. К нам приезжали даже из Солнечногорска, где у банка также нет отделения. Для них Зеленоград, конечно, ближе, чем Химки или Москва», — рассказал ведущий менеджер офиса.

Офис Газпромбанка работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00. Суббота и воскресенье — выходной.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
новое место, банк, Иридиум
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Приборостроительный завод из Зеленограда признали лучшим поставщиком оборудования для энергетики Новости
Мебель, мягкая и корпусная, ковры, шкафы-купе, кухни — в «Доме мебели Андреевский» Реклама
Слышали о проверках телефонов в московском метро? Разобрались, что именно произошло (спойлер: ничего) Новости
Танцевальные традиции восьми стран за один концерт: ансамбль «Вдохновение» приглашает в кругосветное путешествие 7 февраля Новости
Участковые Зеленограда в феврале отчитаются перед жителями и ответят на вопросы Новости
На турнир по бильярду приглашают женщин 55+ Новости
Завершено строительство производства светопрозрачных конструкций и модульных фасадов в Зеленограде Новости
Концерт Константина Никольского в Зеленограде 6+ Реклама
Шахматный клуб для взрослых открылся в кафе 17-го микрорайона Новости
Достроен технопарк «Алабушево» на проспекте Генерала Алексеева Новости
Станьте лучшей версией себя вместе с новым фитнес-клубом «AP Fitness» Реклама
Продолжаются задержки электричек — теперь от Крюково Новости
Квартира загорелась сегодня ночью в корпусе 1424 — есть пострадавший Новости
Новое направление — флебология в медицинской клинике «Эстеди» Реклама
Основатель зеленоградской школы барабанов Сергей Дедов дебютировал на Первом канале в составе группы Rashamba Новости
Задержки электричек в понедельник вечером Новости
Зеленоградский салон красоты создаёт музыку с ИИ и экономит на авторских правах Новости
Как оказать первую помощь пострадавшему — научат 8 февраля в Филаретовском храме Новости
Концерт Умки — русский рок-андеграунд 5 февраля в Зеленограде Новости
Ребенка ограбили на Новокрюковской улице — сорвали с головы наушники Новости
Письмо в редакцию: «Почему уборка снега у нас такая беспощадная и постоянно требует жертв»? Новости
Деревья массово падают в лесопарке и дворах после снегопадов — с риском для людей Новости
Встреча выпускников школ 854 и 616 пройдет в честь школьного юбилея Новости
Концерт Нигатива: сольная программа и хиты «Триады» — 13 февраля в клубе Vibe Новости
Пополнение «Тройки» на вокзале всё ещё не работает — проблеме уже полгода Новости
Внеплановый снегопад прошел над парковками Зеленограда Новости
Дорожные камеры научились замечать самокатчиков на автомобильных полосах Новости
Группу по аюрведе открывают для зеленоградцев старшего возраста Новости
Сервисы проката самокатов Whoosh и Юрент захотели объединиться — это может привести к росту цен Новости
В «Инари ками»: новые рамены и романтический розыгрыш Реклама
Для дошкольников и младших школьников — детские спектакли февраля в Ведогонь-театре Новости
Для снежных горок в Зеленограде не нашлось подходящих мест. А если поискать? Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Закрылся магазин продуктовой сети «Фасоль» в корпусе 1011 Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Дон Жуана» — драматичную историю легендарного сердцееда, исполненную на сцене Венской оперы Новости
Зеленоградская компания вошла в топ-10 рейтинга лучших работодателей Новости
Сеть аптек «Ваша №1» расширяется — и приглашает на открытие по адресу Крюковская пл., 1 (ТЦ «Иридиум») Реклама
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства продолжится в феврале Новости
Огромные сосульки появляются на зеленоградских домах: кто должен их сбивать Новости
Автошкола «МалинАвто» проводит набор на группу по старым ценам — на 10.02 и 14.02 Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру