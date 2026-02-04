Отделение открылось в пристройке к торговому центру «Иридиум» — по адресу Крюковская площадь, 1, рядом с кондитерской «Алёнка». Ранее в городе были только банкоматы, а ближайшие отделения — у метро «Ховрино», «Речной вокзал» и в Химках.
Новый офис работает в формате «лайт» — это современный, компактный формат банковского обслуживания. Главное отличие таких отделений — открытое пространство без кассовых зон, упор на цифровые сервисы и быстрые операции.
В зеленоградском офисе установлены два банкомата: один находится внутри помещения, второй — в зоне перед входом. Внешний банкомат работает круглосуточно, доступ к нему осуществляется по банковской карте.
Другие особенности лайт-офиса и услуги банка
В лайт-офисе также отсутствует ряд узкоспециализированных услуг: обмен валюты, оформление доверенности, подключение биометрии, открытие эскроу-счетов. При этом большинство востребованных услуг для физических лиц доступно в полном объёме.
Клиенты могут оформить дебетовые и кредитные карты Газпромбанка с мгновенной выдачей. Сотрудники офиса на месте регистрируют клиента в личном кабинете, после чего он может сразу пользоваться всеми сервисами банка: мобильным приложением и интернет-банком, переводами, оплатой услуг, управлением счетами и картами. Также в офисе можно получить консультации и оформить кредиты, ипотеку, вклады, накопительные счета и другие банковские продукты.
«Офисы лайт-формата в Москве, как правило, располагаются рядом со станциями метро. Поэтому в Зеленограде отделение появилось непосредственно рядом с вокзалом. Мы работаем второй день, но уже получаем много положительных отзывов — клиенты ждали открытия офиса. К нам приезжали даже из Солнечногорска, где у банка также нет отделения. Для них Зеленоград, конечно, ближе, чем Химки или Москва», — рассказал ведущий менеджер офиса.
Офис Газпромбанка работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00. Суббота и воскресенье — выходной.