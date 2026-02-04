Отделение открылось в пристройке к торговому центру «Иридиум» — по адресу Крюковская площадь, 1, рядом с кондитерской «Алёнка». Ранее в городе были только банкоматы, а ближайшие отделения — у метро «Ховрино», «Речной вокзал» и в Химках.

Новый офис работает в формате «лайт» — это современный, компактный формат банковского обслуживания. Главное отличие таких отделений — открытое пространство без кассовых зон, упор на цифровые сервисы и быстрые операции.

В зеленоградском офисе установлены два банкомата: один находится внутри помещения, второй — в зоне перед входом. Внешний банкомат работает круглосуточно, доступ к нему осуществляется по банковской карте.