Спектакль платный, но можно прийти по Пушкинской карте. Билетов пока много — значит, можно запланировать просмотр целым классом, группой друзей или семьей.

Сюжет разворачивается вокруг главной героини, которая однажды оказывается в центре школьной травли, и через пережитые трудности учится не только сопротивляться давлению окружающих, но и сохранять верность собственным ценностям. Эта постановка дает материал для обсуждения с молодыми зрителями тем моральной стойкости и понимания другого человека, которые актуальны в школьной жизни каждого ребёнка.

Посещение такого спектакля может способствовать развитию эмпатии, навыков общения и умения осмысливать сложные жизненные сценарии в безопасной культурной среде. Совместный поход на спектакль может стать поводом для диалога между детьми, педагогами и родителями о дружбе, уважении и роли каждого в школьном коллективе. Обсуждение увиденного после просмотра откроет дополнительные возможности для укрепления взаимопонимания в семье и поддержки ребенка в непростых социальных ситуациях.

На сцене Культурного центра «Зеленоград» спектакль покажут актеры театрального объединения «Лаборатория времени» под руководством режиссера Наталии Задорожной, постановки которой хвалят зрители. Возможность увидеть на сцене «таких же подростков, как я сам, и с теми же проблемами и остротой эмоций» может стать дополнительным мостиком между смыслами важной истории и сердцами школьников.

Постановку покажут 18 февраля (это среда) в 19:00 в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь дом 1).

Рекомендуемый возраст — 12 лет и старше, продолжительность около полутора часов.

Билеты стоимостью 500 рублей можно оплатить Пушкинской картой.