Итальянское лето, южные страсти, брызги шампанского и смех до слез. Постановку известного драматурга Карло Гольдони на вечные темы любви и обольщения отличают изящество и остроумие.

Действие разворачивается в солнечной Италии, где обаятельная и ловкая хозяйка трактира Мирандолина с ловкостью управляет чувствами своих многочисленных страстных поклонников.

На сцене: Гоша Куценко, Анна Ардова, Илья Исаев и другие яркие актеры в аутентичных костюмах восемнадцатого века.