Итальянское лето, южные страсти, брызги шампанского и смех до слез. Постановку известного драматурга Карло Гольдони на вечные темы любви и обольщения отличают изящество и остроумие.
Действие разворачивается в солнечной Италии, где обаятельная и ловкая хозяйка трактира Мирандолина с ловкостью управляет чувствами своих многочисленных страстных поклонников.
На сцене: Гоша Куценко, Анна Ардова, Илья Исаев и другие яркие актеры в аутентичных костюмах восемнадцатого века.
Театральную комедию покажут 23 февраля (это праздничный понедельник) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность: 2 часа 30 минут (с антрактом).Приглашаются зрители старше 16 лет.
Билеты стоимостью от 1500 до 6000 рублей пока в наличии: выбирайте удобные места для себя и в подарок.