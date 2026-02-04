За неполные два месяца работы посетители сдали на переработку больше 1,7 тонн вторсырья. За это время экоцентр посетили около 600 человек. Много это или мало, пока непонятно — сравнивать не с чем.

Из наиболее популярных фракций: стекло, макулатура, гофрокартон, ПЭТ-бутылки, жестяные банки, упаковка из полипропилена. А среди «редких» отходов в сезон простуд неожиданно вырвались вперёд блистеры от лекарств — их собрали более 12 кг.

Советская приёмка работала за счёт понятного стимула: за сданные бутылки платили деньги, а за макулатуру можно было получить дефицитные книги. Сейчас главный стимул — не меркантильный: сознательное желание переработать то, что иначе уедет на свалку. Особенно, редкие фракции: например, блистеры (пластик + алюминий), зубные щётки, кронен-крышки, некоторые виды мелкой упаковки и другой мусор, который принимается не везде.