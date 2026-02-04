Вместо «сдать бутылки и макулатуру» в городской экоцентр можно привезти больше 20 видов вторсырья и редкие фракции, которые не бросишь в синий контейнер у дома. Пилотный экоцентр регионального оператора «Экотехпром» открылся в конце прошлого года в Южном округе.
Городская система раздельного сбора построена просто: два контейнера — «синий» для вторсырья, которое можно переработать, и «серый» для всего остального. Экоцентр — это следующий уровень: здесь можно сдать редкие фракции, мусор находится в чистоте, а ещё — получить консультацию по сортировке.
Внутри — две зоны: приём/сортировка и экопросвещение. Посетителям объясняют правила, показывают примеры изделий из вторсырья, проводят лекции и мастер-классы. По информации оператора, часть фракций можно сдавать через внешние приёмные окна (доступные круглосуточно), а редкое и спорное — уже внутри в часы работы.
За неполные два месяца работы посетители сдали на переработку больше 1,7 тонн вторсырья. За это время экоцентр посетили около 600 человек. Много это или мало, пока непонятно — сравнивать не с чем.
Из наиболее популярных фракций: стекло, макулатура, гофрокартон, ПЭТ-бутылки, жестяные банки, упаковка из полипропилена. А среди «редких» отходов в сезон простуд неожиданно вырвались вперёд блистеры от лекарств — их собрали более 12 кг.
Советская приёмка работала за счёт понятного стимула: за сданные бутылки платили деньги, а за макулатуру можно было получить дефицитные книги. Сейчас главный стимул — не меркантильный: сознательное желание переработать то, что иначе уедет на свалку. Особенно, редкие фракции: например, блистеры (пластик + алюминий), зубные щётки, кронен-крышки, некоторые виды мелкой упаковки и другой мусор, который принимается не везде.
Экоцентр называют «первым» и «пилотным», и понятного ответа, где и когда откроют следующий, пока нет. Пока же для зеленоградцев, которые хотят сдать редкие фракции, ближе ехать в пункт проекта «Собиратор» у ТЦ «МЕГА Химки».