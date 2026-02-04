Компания «Элемер» стала победителем отраслевого опроса потребителей оборудования для электроэнергетики — его признали «Лучшей компанией» в группе КИПиА и АСУ ТП — это контрольно-измерительные приборы и автоматика, а также системы управления технологическими процессами: оборудование, которое отвечает за измерения, контроль параметров и автоматизацию работы на энергообъектах.

Опрос проводили среди самих потребителей оборудования для энергетики: в списке участников опроса более 200 отраслевых компаний, включая такие крупные как «Интер РАО», «РусГидро», «Газпром энергохолдинг», «Концерн Росэнергоатом», «Россети».

Поставщиков оборудования оценивали по пятибалльной шкале. В номинации «КИПиА и АСУ ТП» 33 компании — среди них «Элемер» набрал больше всего голосов и оказался на первом месте.