Сообщения о проверках телефонов на входе в метро появились в некоторых СМИ, а затем метрополитен официально подтвердил, что досмотр мобильных телефонов может проводиться «в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости».

При этом ссылаются на утвержденный год назад приказ министерства транспорта о правилах досмотра. Однако ничего нового в этом приказе нет — возможность досматривать телефон существовала с 2020 года — вероятно, ей просто не пользовались.

Мы сравнили новую и предыдущую версию этого приказа — принципиальное отличие в том, что раньше досмотр телефонов был дополнительной возможностью для каждого вида транспорта, а теперь его вынесли в общую часть. Таким образом, никакой правовой революции не произошло.