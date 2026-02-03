Сообщения о проверках телефонов на входе в метро появились в некоторых СМИ, а затем метрополитен официально подтвердил, что досмотр мобильных телефонов может проводиться «в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости».
При этом ссылаются на утвержденный год назад приказ министерства транспорта о правилах досмотра. Однако ничего нового в этом приказе нет — возможность досматривать телефон существовала с 2020 года — вероятно, ей просто не пользовались.
Мы сравнили новую и предыдущую версию этого приказа — принципиальное отличие в том, что раньше досмотр телефонов был дополнительной возможностью для каждого вида транспорта, а теперь его вынесли в общую часть. Таким образом, никакой правовой революции не произошло.
В пункте 36 приказа сказано, что досмотр радио- и телеаппаратуры, фото-, видео и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров, в дополнение к применению средств досмотра проводится посредством включения и проверки работоспособности.
Цель процедуры — визуально убедиться, что устройство настоящее, а не муляж, в котором могут быть спрятаны запрещённые предметы. От пассажира потребуется просто включить устройство и показать, что оно работает
При этом досмотр ни в коем случае не означает требование разблокировать телефон, предоставить к нему пароль или ознакомиться с его содержимым (фотографиями, сообщениями, приложениями). Проверяется только факт включения и работоспособности экрана. Вы вправе ограничиться демонстрацией экрана блокировки или заставки.
Если от пассажира требуют разблокировать телефон, а не просто показать его работоспособность, юристы советуют отказываться и вызывать полицию, такое требование не является законным.
Главный практический совет: старайтесь, чтобы ваш смартфон перед поездкой в метро был хотя бы частично заряжен.