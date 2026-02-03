Национальная музыка, уникальный колорит, яркие костюмы, смена интонаций, фактуры и акцентов — в эту субботу зрителей ждут танцы народов мира: молдавский, испанский, чеченский, еврейский, якутский, китайский, индийский, а также русские народные и казачьи пляски.
Концерт подходит, в том числе, для семейного посещения: первого знакомства ребенка с отечественной танцевальной культурой и традициями других стран. Тем, кто уже любит национальный танец, выступление поможет глубже погрузиться в этот жанр хореографии и оценить вариативность сценического искусства.
Танцевальный ансамбль «Вдохновение» — ведущий творческий коллектив Москвы и резидент Культурного центра. В отзывах с концертов ансамбля зрители отмечают высокий уровень мастерства и постановки, красоту костюмов, синхронность, гибкость, эмоциональность и выразительность танцоров разного возраста, рекомендуют не пропускать выступления и называют их «праздником души».
Концерт состоится 7 февраля, в субботу, в 13:00 в КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 1 час. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.