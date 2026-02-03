Концерт подходит, в том числе, для семейного посещения: первого знакомства ребенка с отечественной танцевальной культурой и традициями других стран. Тем, кто уже любит национальный танец, выступление поможет глубже погрузиться в этот жанр хореографии и оценить вариативность сценического искусства.