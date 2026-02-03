Инициатива создания такого места принадлежит местному энтузиасту, который захотел организовать спокойный и созидательный отдых. Шахматисты собираются в местном кафе «Хвоя» (Георгиевский проспект, 37к1).
«Формат шахматного клуба в кафе — это отличный способ нетворкинга. За игрой встречаются образованные люди, с которыми приятно пообщаться и вне игрового процесса», — создатель шахматного клуба Владислав Амелин.
Клуб ориентирован на взрослую аудиторию (16+). При этом уровень игры значения не имеет. Даже если вы последний раз держали шахматную фигуру в детстве или вовсе не знаете правил — вам будут рады.
«На первую встречу клуба пришли 17 человек. Четверо из них были новичками, которых мы быстро обучили базовым ходам и правилам игры. Это не клуб для профи, мы за живое общение и удовольствие от процесса», — рассказал Владислав.
Встречи клуба проходят еженедельно по четвергам. Ближайшая игра запланирована на 5 февраля с 18:00 до 20:00. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.
Ссылка на группу клуба в телеграме: https://t.me/ChessAndCoffe