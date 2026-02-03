Инициатива создания такого места принадлежит местному энтузиасту, который захотел организовать спокойный и созидательный отдых. Шахматисты собираются в местном кафе «Хвоя» (Георгиевский проспект, 37к1).

«Формат шахматного клуба в кафе — это отличный способ нетворкинга. За игрой встречаются образованные люди, с которыми приятно пообщаться и вне игрового процесса», — создатель шахматного клуба Владислав Амелин.

Клуб ориентирован на взрослую аудиторию (16+). При этом уровень игры значения не имеет. Даже если вы последний раз держали шахматную фигуру в детстве или вовсе не знаете правил — вам будут рады.