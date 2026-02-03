На 8:30 затруднено движение поездов на участке Крюково—Сходня по второму пути (на Москву/Ипподром).

Судя по табло, отменены поезда на 9:22 и 9:23.

Поезда следуют медленнее обычного с дальнейшими задержками до 10-15 минут. Ожидаются опоздания, в том числе по обороту.