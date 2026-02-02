В эфире программы «Подкаст.Лаб» исполнителей представили как «самую классическую русскую эмо-группу». В Rashamba Сергей играет на барабанах. Редакция федерального канала связалась с лидером группы Евгением Боровинским и предложила выступить в эфире с композицией «Море».
"Новый опыт всегда будоражит. Первый дубль был переживательным, а на втором мы уже разыгрались", — рассказал Сергей Дедов. Он также отметил, что студийная работа напомнила съёмки клипов и драм-каверов, где он регулярно принимает участие.
Выступление на Первом канале совпало с приходом новой басистки Лизы из Санкт-Петербурга.
«Она приехала на две первые репетиции в Зеленоград, а на следующий день мы уже поехали на студию. Второй день знакомства с Rashamba у Лизы оказался сразу под камерами», — вспоминает Сергей.
Сейчас группа записывает новые треки и готовит программу сольных концертов, которые состоятся в Санкт-Петербурге (20 марта), Москве (24 апреля) и Минске (23 мая). А, при возможности, ребята не против вновь выступить на телевидении.
В Rashamba Дедов пришёл в 2007 году: в зеленоградском клубе «Полином» гитарист Александр Игнатенко предложил ему заменить барабанщика Фёдора Локшина, перешедшего в группу Stigmata. Музыканты выступали в России, Украине и Белоруссии. Затем Сергей брал пятилетний перерыв и вновь вернулся в состав в 2016 году.
Интерес к тяжёлой музыке сформировался рано — благодаря семье.
«Отец — рокер, дома звучали Deep Purple, Black Sabbath, Judas Priest, Metallica. Он водил меня на концерты, и эта энергетика буквально расшибает и одновременно собирает. Для меня игра тяжёлой музыки на барабанах — один из видов медитации», — рассказал музыкант.
Его первой группа была «Атлантида», с которой он репетировал в зеленоградском ДК «Орлёнок» — там перкуссионист Сергей Небольсин впервые посадил его за установку и показал базовую технику.
Параллельно с музыкальной деятельностью Дедов более десяти лет работал юристом. Затем он ушёл из юриспруденции и открыл свою школу барабанов Dedov drums.
Будущая школа барабанов началась с предложения друга Сергея Дедова преподавать ему. Сначала Сергей арендовал гараж, там он проводил первые уроки в течение 1,5 лет и формировал собственную методику. Затем количество учеников увеличилось, а школа барабанов обрела новое место и целую команду преподавателей.
Говоря о школе, Дедов подчёркивает смысл, стоящий за преподаванием: «Мне важно создавать пространство, где людям хорошо. Мы не даём обезличенную систему — мы отталкиваемся от людей и их драйва. Мы всегда спрашиваем, какую музыку они любят и что хотят сыграть. Потом строим индивидуальный путь ученика, учитывая его интересы».
Сейчас в команде Dedov Drums 15 преподавателей: девять обучают игре на барабанах, двое — на гитаре, три профессионала обучают вокалу, также есть один преподаватель по перкуссии и один по хандпану.
1 марта в баре Platinum состоится концерт барабанщиков Drumoff, подробная информация появится позже в соцсетях школы.
Основная площадка школы: корпус 813Ас2, ежедневно с 09:00 до 21:00. Подробнее обо всех услугах и мероприятиях можно узнать по телефону 8-925-200-59-58.