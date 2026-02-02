В эфире программы «Подкаст.Лаб» исполнителей представили как «самую классическую русскую эмо-группу». В Rashamba Сергей играет на барабанах. Редакция федерального канала связалась с лидером группы Евгением Боровинским и предложила выступить в эфире с композицией «Море».

"Новый опыт всегда будоражит. Первый дубль был переживательным, а на втором мы уже разыгрались", — рассказал Сергей Дедов. Он также отметил, что студийная работа напомнила съёмки клипов и драм-каверов, где он регулярно принимает участие.

Выступление на Первом канале совпало с приходом новой басистки Лизы из Санкт-Петербурга.

«Она приехала на две первые репетиции в Зеленоград, а на следующий день мы уже поехали на студию. Второй день знакомства с Rashamba у Лизы оказался сразу под камерами», — вспоминает Сергей.

Сейчас группа записывает новые треки и готовит программу сольных концертов, которые состоятся в Санкт-Петербурге (20 марта), Москве (24 апреля) и Минске (23 мая). А, при возможности, ребята не против вновь выступить на телевидении.