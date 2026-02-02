На 20:10 поезда на участке Казанском участке МЦД-3 (Митьково — Казанский вокзал — Перово) по первому пусти в сторону области следуют медленнее обычного, с опозданием до 50 минут, сообщил сервис «Электрички Туту».

Дополнительно наблюдаются задержки поездов по обороту от опаздывающих.

Ожидаются внеплановые сокращения и отмены, в том числе по обороту.