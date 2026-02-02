Многие клиенты даже не задумываются, что за фоновую музыку в салоне красоты или кафе бизнес обязан платить авторские отчисления специализированным организациям. Штрафы за нарушение могут достигать полумиллиона рублей.

Однако в зеленоградском салоне красоты Wellness Lab в 18-м микрорайоне нашли выход Здесь вместо привычной фоновой музыки звучат плейлисты, созданные нейросетями. Владельцы бизнеса уверяют: это не просто технологичный эксперимент, но и приличная экономия.

«Мы сначала просто включали радио, потом узнали про требования закона и решили не рисковать. Стали считать, сколько будет стоить официальный договор с РАО и ВОИС: вышло от 12 до 27 тыс. рублей в месяц за три салона красоты. Сумма приличная, поэтому нашли выход из ситуации: стали бесплатно создавать плейлисты с помощью ИИ», — поделилась руководитель сети салонов Wellness Lab, владелица салона в Зеленограде Наталья Клочкова.