Многие клиенты даже не задумываются, что за фоновую музыку в салоне красоты или кафе бизнес обязан платить авторские отчисления специализированным организациям. Штрафы за нарушение могут достигать полумиллиона рублей.
Однако в зеленоградском салоне красоты Wellness Lab в 18-м микрорайоне нашли выход Здесь вместо привычной фоновой музыки звучат плейлисты, созданные нейросетями. Владельцы бизнеса уверяют: это не просто технологичный эксперимент, но и приличная экономия.
«Мы сначала просто включали радио, потом узнали про требования закона и решили не рисковать. Стали считать, сколько будет стоить официальный договор с РАО и ВОИС: вышло от 12 до 27 тыс. рублей в месяц за три салона красоты. Сумма приличная, поэтому нашли выход из ситуации: стали бесплатно создавать плейлисты с помощью ИИ», — поделилась руководитель сети салонов Wellness Lab, владелица салона в Зеленограде Наталья Клочкова.
Главное правило — не просить ИИ сделать музыку «как у конкретного исполнителя». Так создается абсолютно уникальный фон без риска нарушить чьи-то права. Музыка получается ненавязчивой, а плейлист можно адаптировать под любой праздник.
«Сейчас в салоне красоты играет уже третий ИИ?плейлист, — рассказывает Наталья. — Гости отмечают, что музыка лёгкая и приятная. На данный момент разрабатываем для салонов красоты тематические плейлисты для будущих праздников — 23 февраля и 8 марта».
Экономия на авторских правах — не все преимущества использования ИИ. В Wellness Lab уже тестируют другие ИИ?инструменты: например, сервис для сайтов, который по фото клиента подберёт подходящую стрижку, окрашивание или маникюр.
«ИИ — это инструмент, который делает бизнес эффективнее, — уверена Наталья Клочкова. — Мы не просто экономим, а создаём уникальный опыт для клиентов».
Этот кейс показывает: внедрять ИИ можно даже небольшим компаниям с ограниченным бюджетом.