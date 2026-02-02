«Дадим четкие инструкции, ответим на все вопросы», — приглашает врач-физиотерапевт клиники реабилитации «Золотые руки».

Встреча «Первая доврачебная помощь: алгоритмы, которые должен знать каждый» входит в цикл бесплатных семинаров, призванных научить людей ориентироваться в стрессовой ситуации и помогать пострадавшим.

Семинар пройдет в воскресенье, 8 февраля, в 17:30 на территории Храма Святителя Филарета Московского (улица Филаретовская, дом 3) в читальном зале Воскресной школы. Участие бесплатное, но важно зарегистрироваться: количество мест ограничено.

Вопросы можно задать через мессенджеры WhatsApp или Telegram: 8-910-488-44-53. На момент публикации регистрация открыта.