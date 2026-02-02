В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения — будет решено, оставят ли мужчину на свободе или отправят под стражу на время следствия.

Действия квалифицированы как грабёж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.