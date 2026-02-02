Инцидент произошёл у одного из торговых центров. 37-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, подошёл к 14-летнему мальчику, с силой схватил его за руку, причинив физическую боль, после чего открыто похитил беспроводные наушники, сорвав их с головы ребёнка. Грабителя задержали.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения — будет решено, оставят ли мужчину на свободе или отправят под стражу на время следствия.
Действия квалифицированы как грабёж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Основатель зеленоградской школы барабанов Сергей Дедов дебютировал на Первом канале в составе группы Rashamba Новости
Сервисы проката самокатов Whoosh и Юрент захотели объединиться — это может привести к росту цен Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Дон Жуана» — драматичную историю легендарного сердцееда, исполненную на сцене Венской оперы Новости
Сеть аптек «Ваша №1» расширяется — и приглашает на открытие по адресу Крюковская пл., 1 (ТЦ «Иридиум») Реклама
Концерт камерной музыки: скрипка, виолончель, фортепиано и вокал — 4 февраля в КЦ «Зеленоград» Новости
Лыжную трассу в Крюково замело снегом, но там продолжают кататься — несмотря на хронические проблемы Новости
Выставка живописи и графики «Зима» подходит к концу в библиотеке 14-го микрорайона — завтра последний день. Показываем зимнее красивое зеленоградское и не только Новости
Большинство дворовых катков в Зеленограде не работают, признали в префектуре. Но обещали всё исправить к выходным Новости