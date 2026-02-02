«Этот розовый куст я посадила в 2008 году, когда построили наш дом. За 18 лет он стал огромен и невообразимо прекрасен. Этим летом благоустроили территорию: уронили на него железный забор и подрыли корни — примерно треть куста засохла.

А теперь на него сдвинули трактором тонну спрессованного снега и доломали окончательно. А второй куст, что рос напротив, буквально сровняли с землёй" , — пишет читательница «Зеленоград.ру» Дарья о ситуации возле корпуса 2019.