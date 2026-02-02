«Этот розовый куст я посадила в 2008 году, когда построили наш дом. За 18 лет он стал огромен и невообразимо прекрасен. Этим летом благоустроили территорию: уронили на него железный забор и подрыли корни — примерно треть куста засохла.
А теперь на него сдвинули трактором тонну спрессованного снега и доломали окончательно. А второй куст, что рос напротив, буквально сровняли с землёй" , — пишет читательница «Зеленоград.ру» Дарья о ситуации возле корпуса 2019.
Фото сделано неделю назад, ещё после первого снегопада. При следующей уборке доломают кусты окончательно, предполагает Дарья.
Похожие проблемы есть по всему городу: на одни кусты каждую зиму набрасывают столько снега, что весной они так и остаются покорёженными, а другие просто скашивают трактором под корень, заодно задевая стволы соседних деревьев.
В мэрии прямо говорят: дворники не должны заваливать кусты снегом. А за зелёных насаждений в Москве предусмотрена административная ответственность: штрафы для должностных лиц 50 тысяч, для юрлиц — 300 тысяч.
«Для наемных работников это просто куча веток, но почему их не инструктируют бережно обходиться с растениями, украшающими дворы?», — спрашивает Дарья.
Адресуем её вопрос в префектуру и вернемся с ответом.