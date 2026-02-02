Что делать в этих случаях, зависит от конкретной ситуации

Немедленная опасность: дерево/ветки на проводах, перегораживают проезд/проход, трещит, резко накренилось, может упасть на людей/машины — звоните сразу в 112. Если речь про провода: не подходите к месту ближе чем на 8-10 метров, по возможности предупредите прохожих и дождитесь специалистов.

Во дворе / на придомовой территории, когда немедленной угрозы нет, но дерево аварийное или уже лежит — звоните в единый диспетчерский центр +7-495-539-53-53 или оставьте заявку на сайте. ЕДЦ обычно маршрутизирует обращение в ответственную организацию.

В парке / лесопарке: упавшее дерево, неубранные стволы и ветки — можно написать на портал «Наш город», там есть отдельные темы для дворов и парковых территорий, включая сообщения об упавших деревьях.