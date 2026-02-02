Деревья массово падают в лесопарке и дворах после снегопадов — с риском для людей 02.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Только за последние дни в 11-м микрорайоне одна ель упала на пешеходную дорожку, а другая — на детскую площадку, а в 4-м — дерево повисло на проводах прямо над парковкой.

Что делать в этих случаях, зависит от конкретной ситуации

Немедленная опасность: дерево/ветки на проводах, перегораживают проезд/проход, трещит, резко накренилось, может упасть на людей/машины — звоните сразу в 112. Если речь про провода: не подходите к месту ближе чем на 8-10 метров, по возможности предупредите прохожих и дождитесь специалистов.

Во дворе / на придомовой территории, когда немедленной угрозы нет, но дерево аварийное или уже лежит — звоните в единый диспетчерский центр +7-495-539-53-53 или оставьте заявку на сайте. ЕДЦ обычно маршрутизирует обращение в ответственную организацию.

В парке / лесопарке: упавшее дерево, неубранные стволы и ветки — можно написать на портал «Наш город», там есть отдельные темы для дворов и парковых территорий, включая сообщения об упавших деревьях.

Почему деревья падают после снегопадов

Снегопады создают дереву сразу две нагрузки: масса налипшего снега на кроне плюс усиление нагрузки из-за ветра. Но сама погода обычно становится «последней каплей». Чаще дерево падает потому, что устойчивость уже была снижена. В городских условиях ключевые причины такие:

 — Повреждение корней (траншеи, прокладка коммуникаций, расширение дорожек, «благоустройство» с подрезкой корневой системы, уплотнение грунта техникой) — специалисты прямо называют это одним из важных факторов аварийности городских деревьев: запас прочности падает — и мокрый снег добивает дерево.

— Гниль/дефекты древесины и корней: снаружи дерево может выглядеть нормально, но внутри уже есть разрушение, из-за которого оно хуже держит нагрузку.

— Ослабление кроны (неудачная/жёсткая обрезка, развилки, трещины) — при снеговой нагрузке чаще ломаются ветви/верхушка, а иногда и ствол.

Метки:
микрорайон 4, микрорайон 11, снег, падение деревьев
