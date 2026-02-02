В этом учебном году школе 616 исполнилось бы 60 лет, а для школы 854 этот учебный год 55-й.

«Это прекрасный повод вернуться в стены родной школы, встретиться с одноклассниками, учителями и поделиться своими успехами. Ждем всех, кому дороги воспоминания! Вернёмся в школьные годы вместе и поздравим друг друга с юбилеем!» — пишут организаторы.