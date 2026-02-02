Встреча выпускников школ 854 и 616 пройдет в честь школьного юбилея 02.02.2026 ZELENOGRAD.RU

В этом учебном году школе 616 исполнилось бы 60 лет, а для школы 854 этот учебный год 55-й.

«Это прекрасный повод вернуться в стены родной школы, встретиться с одноклассниками, учителями и поделиться своими успехами. Ждем всех, кому дороги воспоминания! Вернёмся в школьные годы вместе и поздравим друг друга с юбилеем!» — пишут организаторы.

Встреча пройдет 13 февраля (пятница) в 17:00 в актовом зале корпуса 603А.

История школы — часть истории Зеленограда: школа 854 открылась как восьмилетняя в 1970 году. А до этого в её здании, построенном в 1967 году, располагались одновременно зеленоградский Дом пионеров и спортивная школа. С 1970 года спортивную школу перевели в новое здание, а Дом пионеров переехал в музыкальную школу — в здании открылись учебные классы. С 1975 года школа стала средней общеобразовательной.

В 2014 году в состав школы 854 вошла школа 616 — кстати, более старая, она работала с 1966 года и сегодня отмечала бы своё 60-летие. Также к образовательному комплексу присоединили интернат №7, три детских сада в 6-м и 7-м микрорайонах и ДЮЦ «Ведогонь».

Метки:
юбилей, школа 854
