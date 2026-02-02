Концерт Нигатива: сольная программа и хиты «Триады» — 13 февраля в клубе Vibe 02.02.2026 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде анонсирован большой сольный концерт Нигатива — музыканта и рэп-исполнителя, известного по сольным релизам и многолетней работе в группе «Триада». Это клубное выступление с программой для тех, кто любит живой звук и рэп с акцентом на текст.

Нигатив — сценический псевдоним Владимира Афанасьева. В прошлом участник шансон-рэп-дуэта «Триада» Нигатив находится в стороне от хайпа и опирается скорее на серьезные и лиричные, нагруженные смыслом истории. В его треках можно распознать социальную критику, серьезное самокопание, непошлые истории любви, а эстетика видео напоминает качественный авторский кинематограф. Нигатив не поет о гламурных вечеринках или жизни городского дна, не пытается манипулировать слушателем при помощи дешевых лобовых приемов. Его темы универсальны, а мастерски рассказанные истории надолго остаются в памяти.

Концерт запланирован на 13 февраля 2026 года, начало в 20:00, адрес: Савёлкинский проезд, 12.
Билеты от 2500 до 3900 на сайте «Афиша.ру».

Метки:
концерт, танцевальный ресторан "vibe"
