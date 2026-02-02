Нигатив — сценический псевдоним Владимира Афанасьева. В прошлом участник шансон-рэп-дуэта «Триада» Нигатив находится в стороне от хайпа и опирается скорее на серьезные и лиричные, нагруженные смыслом истории. В его треках можно распознать социальную критику, серьезное самокопание, непошлые истории любви, а эстетика видео напоминает качественный авторский кинематограф. Нигатив не поет о гламурных вечеринках или жизни городского дна, не пытается манипулировать слушателем при помощи дешевых лобовых приемов. Его темы универсальны, а мастерски рассказанные истории надолго остаются в памяти.

Концерт запланирован на 13 февраля 2026 года, начало в 20:00, адрес: Савёлкинский проезд, 12.

Билеты от 2500 до 3900 на сайте «Афиша.ру».