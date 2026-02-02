Эта ситуация «сложилась» как минимум с сентября. В октябре отвечали, что произошел сбой и ведутся восстановительные работы. В декабре началась модернизация, которая должна была закончиться до конца года, потом до конца января, а теперь — неизвестно когда.

Проблема сохраняется и на момент публикации: «Тройку у терминалов на станции пополнить нельзя, оплата картой у терминалов тоже невозможна», — сообщил читатель «Зеленоград.ру» в понедельник утром.

В МТППК советуют пополнить «Тройку» в банковских и транспортных приложениях или в кассах. Записать пополнение можно на турникетах автобусов или метро. Также работает пополнение карты в киоске «Печать» рядом со входом на вокзал со стороны старого города.