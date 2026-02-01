Снег из раструба снегоуборщика летит прямо на припаркованные машины — вместе со льдом и реагентами это легко превращается в сколы и царапины.

При этом даже в инструкции к снегоуборщикам обычно прямо сказано: направлять выброс так, чтобы он не попадал на людей и автомобили. А по «технологии зимней уборки» для города снег в таких местах нужно перекидывать в безопасную зону или вывозить, а не «стрелять» по машинам.