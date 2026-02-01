Закрылся магазин продуктовой сети «Фасоль» в корпусе 1011 01.02.2026 ZELENOGRAD.RU

«Подняли аренду», — комментируют в чате района. На горячей линии сети о причине закрытия и в целом статусе магазина ничего не знают. В соседнем магазине «Фасоль» 9-го микрорайона сообщили, что у магазина проблемы с рентабельностью.

«Фасоль» — сеть продуктовых магазинов формата «у дома», франчайзинговый проект компании «Метро Кэш энд Керри». В Москве сейчас более 60 таких магазинов. В Зеленограде осталось два: в корпусе 908с2 и в доме 9 по Березовой аллее.

Что будет на его месте магазина в корпусе 1011, пока неизвестно.

магазины, закрытие
