Возьмут ли деньги за очистку вашего балконного козырька, точно неизвестно. У некоторых московских «Жилищников» в расценках есть отдельная строка «очистка козырьков балконов от наледи и снега», но в каталоге платных услуг зеленоградского «Жилищника» таких работ не нашли. При этом, если наледь образовалась на элементах общего имущества (крыша, козырьки подъездов и т. п.) — убирать обязана управляющая организация, а в ситуациях, когда жильцы физически не могут безопасно убрать лёд, они обращаются в «Жилищник», который может выполнить работы силами обученных кровельщиков.



При этом в реальной жизни большой вопрос — как именно собственнику безопасно убрать «глыбу», не рискуя разбить стекла соседям снизу и не уронив лёд на прохожих. Поэтому лучше обратиться в управляющую компанию, которая может организовать работы безопасно:

сообщить в Единый диспетчерский центр: по телефону 8-495-539-53-53 или через сайт (в заявке важно указать адрес, подъезд/сторону дома и что именно угрожает — балкон/окно/козырёк);

если реакции нет — эскалировать жалобу через городские каналы, включая Мосжилинспекцию.