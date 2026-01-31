В одной из квартир в корпусе 1129 по словам соседей никто не живёт, окна оставлены открытыми, и из-за этого выросла «огромная сосулька на два этажа». В другом случае жители предупреждают об «огромной сосульке» на балконах верхних этажей в корпусе 1625.
В районных чатах обсуждают, кто должен убирать сосульки и как сделать это безопасно. Говорят, что за последствия отвечает собственник квартиры, но сбить наледь безопасно могут сотрудники «Жилищника»: с крыши, со страховкой и ограждением внизу. Ведь «такая глыба» может разбить окна нижних этажей.
Между тем с началом снегопадов «Жилищник» развешивает на подъездах объявления, в которых предупреждает, что очистка снега, наледи и сосулек с козырьков балконов, а также с «самовольно установленных навесов, отливов окон и кондиционеров» — зона ответственности собственника квартиры. Отдельно подчёркивается, что падение льда угрожает жизни и здоровью людей, а ответственность «вплоть до судебной» может лечь на владельца.
Возьмут ли деньги за очистку вашего балконного козырька, точно неизвестно. У некоторых московских «Жилищников» в расценках есть отдельная строка «очистка козырьков балконов от наледи и снега», но в каталоге платных услуг зеленоградского «Жилищника» таких работ не нашли. При этом, если наледь образовалась на элементах общего имущества (крыша, козырьки подъездов и т. п.) — убирать обязана управляющая организация, а в ситуациях, когда жильцы физически не могут безопасно убрать лёд, они обращаются в «Жилищник», который может выполнить работы силами обученных кровельщиков.
При этом в реальной жизни большой вопрос — как именно собственнику безопасно убрать «глыбу», не рискуя разбить стекла соседям снизу и не уронив лёд на прохожих. Поэтому лучше обратиться в управляющую компанию, которая может организовать работы безопасно:
- сообщить в Единый диспетчерский центр: по телефону 8-495-539-53-53 или через сайт (в заявке важно указать адрес, подъезд/сторону дома и что именно угрожает — балкон/окно/козырёк);
- если реакции нет — эскалировать жалобу через городские каналы, включая Мосжилинспекцию.