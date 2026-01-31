На вечер пятницы лыжероллерную трассу за 17-м и 22-м микрорайонами, после недавнего снегопада пока ещё не расчистили. Корреспондент «Зеленоград.ру» побывала на месте, чтобы оценить состояние трассы перед выходными.

По словам лыжников, в последний раз трассу убирали в начале недели, до больших снегопадов. Перед стартовой площадкой трассы скопилось много снега. В ненакатанных местах, где ходят пешеходы, можно провалиться по колено.

Лыжники продолжают здесь тренироваться, несмотря на то, что трассы затаптывают пешеходы и частично не работает освещение.