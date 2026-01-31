Лыжную трассу в Крюково замело снегом, но там продолжают кататься — несмотря на хронические проблемы 31.01.2026 ZELENOGRAD.RU

На вечер пятницы лыжероллерную трассу за 17-м и 22-м микрорайонами, после недавнего снегопада пока ещё не расчистили. Корреспондент «Зеленоград.ру» побывала на месте, чтобы оценить состояние трассы перед выходными.

По словам лыжников, в последний раз трассу убирали в начале недели, до больших снегопадов. Перед стартовой площадкой трассы скопилось много снега. В ненакатанных местах, где ходят пешеходы, можно провалиться по колено.

Лыжники продолжают здесь тренироваться, несмотря на то, что трассы затаптывают пешеходы и частично не работает освещение.

Виновата погода и пешеходы — отзывы лыжников

Профессиональный лыжник Олег, который катается здесь почти каждый день, отмечает, что состояние трассы ухудшается не только из-за погоды. По его словам, по трассе регулярно ходят люди, в том числе с собаками, из-за чего лыжню быстро затаптывают и разрушают накат.

«Сейчас трасса в плачевном состоянии. Я занимаюсь лыжами профессионально и катаюсь здесь почти каждый день. Однако на эту трассу беру только бюджетные лыжи, дорогие просто жалко использовать в таких условиях. И портят ведь сами люди. Лыжня создана, чтобы кататься, а не выгуливать здесь собак», — рассказал Олег.

Лыжник Георгий, который катается здесь во второй раз, рассказал, что в прошлый визит трасса была чище. Сейчас, по его мнению, её стоило бы дополнительно расчистить от снега, хотя сам маршрут ему нравится.

Нет света, ямы, рытвины и нерасчищенная парковка

Отдельная проблема — освещение. На дальней петле трассы за 22-м микрорайоном опять не работает часть фонарей (этой проблеме уже не один год). Сейчас этот отрезок частично подсвечивается другим освещением — кататься можно, но в тёмное время суток это может быть небезопасно.

А еще на трассу по-прежнему заезжают автомобили, несмотря на «несезон» и запрещающий знак «кирпич» перед трассой. Буквально в прошлые выходные трассу испортила одна из таких машин: заехала и буксовала на спуске, после чего появились рытвины и ямы, как рассказал один из читателей «Зеленоград.ру». Сейчас из-за снега эти неровности не видны.

Парковка рядом также не убрана — некоторые автомобили практически погрязли в снегу. Перед стендом со схемой трассы установлены трибуны для отдыха, но и они тоже занесены снегом.

Префектура и «Жилищник» отчитались о готовности трассы

Снегопад уже закончился, однако снега на трассе по-прежнему много. Впрочем, судя по ответам коммунальщиков на жалобы о неготовности трассы, которые поступают через портал «Наш город» с начала января, «Жилищник» уже не раз приводил трассу в порядок — и пообещал это делать каждую неделю. Управа тоже сообщила, что после обращения в префектуру трассу «оперативно подготовили» — и проводят ее обслуживание уже два раза в неделю.

Но люди продолжали писать и после отчетов: «Необходимо создать и поддерживать ровную, плотную снежную поверхность, а также прокладывать достаточно глубокую и крепкую лыжню для классического хода».

Что касается неработающих фонарей — их обещают починить до середины апреля, так как нужна закупка светодиодных светильников и проведение капитальных работ.

Горожане в принципе не понимают, почему эта спортивная трасса постоянно в таком плачевном состоянии — «Трассу построили и забросили. В 7-м районе лыжероллерку подготовили, и ратрак, и нарезали классику, и под конек. Почему нашу трассу так не готовят?».

