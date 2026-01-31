Его открыли из-за морозов и сложной дорожной обстановки — такие пункты появляются на трассах, когда возрастает риск поломок, заторов и переохлаждения водителей и пассажиров.
Пункт работает как временное укрытие: внутри можно согреться, отдохнуть и выпить горячий чай. Обычно такие модули оснащены обогревом, местами для сидения и аптечкой для первой помощи.
В МЧС отмечают, что пункты обогрева разворачивают на загруженных трассах и обычно в местах, где поблизости нет кафе или АЗС (при этом здесь рядом АЗС с кафе есть). Они предназначены прежде всего для водителей, которые застряли в пробке, попали в ДТП или не могут продолжить движение из-за погодных условий.
