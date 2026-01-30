Почти четыре тысячи лопат закупили к зиме зеленоградские коммунальщики 30.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Это металлические и пластиковые лопаты, а также алюминиевые скреперы — суммарно на 2026 год мы насчитали закупку 3830 единиц этого инвентаря. А ещё несколько сот ледорубов и тысячи сменных накладок.

Закупки начались в конце октября и продолжаются до сих пор — сегодня ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» объявил закупку на этот год ещё 280 пластиковых лопат. Большинство закупок проводят сразу на ближайшие три года, а поставка осуществляется по заявке.

Так что с уборочным инвентарём у зеленоградских дворников не должно быть проблем — лопаты есть.

Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, закупки
