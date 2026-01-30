Это металлические и пластиковые лопаты, а также алюминиевые скреперы — суммарно на 2026 год мы насчитали закупку 3830 единиц этого инвентаря. А ещё несколько сот ледорубов и тысячи сменных накладок.
Закупки начались в конце октября и продолжаются до сих пор — сегодня ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» объявил закупку на этот год ещё 280 пластиковых лопат. Большинство закупок проводят сразу на ближайшие три года, а поставка осуществляется по заявке.
Так что с уборочным инвентарём у зеленоградских дворников не должно быть проблем — лопаты есть.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Выставка живописи и графики «Зима» подходит к концу в библиотеке 14-го микрорайона — завтра последний день. Показываем зимнее красивое зеленоградское и не только Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Большинство дворовых катков в Зеленограде не работают, признали в префектуре. Но обещали всё исправить к выходным Новости
Зеленоградец выиграл «золото» Москвы по греко-римской борьбе и выступит на первенстве России Новости
Школа-сад «Согласие» в Зеленограде продолжает набор на 2026/2027 учебный год — и приглашает на День открытых дверей. Реклама
Во дворе, который закрывают шлагбаумами, начали продавать машино-места. Похоже, это незаконно Новости
К налоговой инспекции Солнечногорска присоединят предпринимателей из Клина: что это значит для бизнеса Новости
Зеленоградские учреждения социальной защиты готовы к реабилитации возвращающихся из зоны СВО Новости
В пекарне «Вкус детства» в 17-м микрорайоне появилась пицца. Соседняя пиццерия обвинила пекарню в использовании их рецептуры Новости
Автобусную остановку «Бетонный завод» переименовали — теперь это «Техноарена, площадка Алабушево» Новости
Музыканты-виртуозы выступят в зеленоградском джаз-клубе — саксофонист Станислав Должков и барабанщик Яков Окунь Новости
Исторический максимум потребления электричества зафиксирован в московском регионе на фоне морозов Новости