Закупки начались в конце октября и продолжаются до сих пор — сегодня ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» объявил закупку на этот год ещё 280 пластиковых лопат. Большинство закупок проводят сразу на ближайшие три года, а поставка осуществляется по заявке.

Так что с уборочным инвентарём у зеленоградских дворников не должно быть проблем — лопаты есть.