Семейный фестиваль для детей, подростков и взрослых, где наука становится живым опытом: её можно трогать, собирать, проверять, обсуждать и проживать вместе.На фестивале в течение всего дня работают интерактивные станции, где науку можно трогать руками, проверять на практике и обсуждать вслух. Гостей ждут физика, математика, биология, инженерия, логика и игры — в формате живого опыта, а не урока.
На станциях по физике участники будут изучать равновесие, движение и оптические иллюзии, разбираться, как работают игрушки, микротоки и парашюты. Математика и логика представлены через головоломки, кубик Рубика, нестандартные задачи, пространственные конструкции и настольные игры, которые увлекают и детей, и взрослых.
Инженерные и технические площадки предлагают собрать роботов, создать конструкции из бумаги, гороха и других неожиданных материалов, познакомиться с многогранниками и телами вращения. Любителей биологии ждёт мультимасштабная лаборатория с микроскопами, коллекциями природных объектов и рассказами о жизни — от клетки до экосистемы.
Отдельное внимание уделено играм: на фестивале работают игровые зоны с настольными стратегиями, командными заданиями и форматами в полной темноте, где на первый план выходят память, слух и логика. Есть и станции, посвящённые психологии, безопасности и заботе о животных — с практическими заданиями и возможностью задать вопросы специалистам.
Часть станций ведут школьники — они работают по часовому расписанию и предлагают собственные темы и форматы. Все площадки рассчитаны на семейное участие и не требуют специальной подготовки — достаточно любопытства и желания пробовать новое.
Подробное описание станций — в канале: https://t.me/ritm_nauki
В концертном зале в течение дня проходят короткие лекции и научно-популярные рассказы — о животных, биологии, мозге, Вселенной, обучении и жизни в эпоху искусственного интеллекта. Формат подходит и детям, и взрослым: без сложных формул, с примерами и живым разговором.
12:15 — О ланях и не только
Елена Завьялова, Валерия Удинкина, экоцентр «Дом Лани»
13:00 — Как пение влияет на мозг
Ольга Егорова, «Певческая лаборатория», Зеленоград
13:45 — Как ходят кошки и собаки
Анна Ганенко, ветеринарная клиника «ПолиВет»
14:30 — Чему могут научить драконы, или Как смотреть глазами биолога
Кристина Воронина, биолог-энтомолог
15:15 — Шкала расстояний во Вселенной
Екатерина Постникова, ИНАСАН — Институт астрономии РАН
16:00 — Зачем ёжики спят
Наталья Брик, онлайн-школа «Эллипс»
16:30 — Как учить и учиться в эпоху искусственного интеллекта
Ольга Оводова, ДДТ «РИТМ»
31 января, суббота, с 12:00 до 17:00 в КДЦ «Метролог» по адресу: Менделеево, ул. Куйбышева, 11. Из Зеленограда ходит автобус 476 (от остановки МЦД Крюково) или 350 (от остановки 1-й микрорайон).
Вход на фестиваль свободный. Часть активностей проходит в формате непрерывного потока, на некоторые игры и мастер-классы может потребоваться предварительная запись на месте.