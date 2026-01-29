На станциях по физике участники будут изучать равновесие, движение и оптические иллюзии, разбираться, как работают игрушки, микротоки и парашюты. Математика и логика представлены через головоломки, кубик Рубика, нестандартные задачи, пространственные конструкции и настольные игры, которые увлекают и детей, и взрослых.

Инженерные и технические площадки предлагают собрать роботов, создать конструкции из бумаги, гороха и других неожиданных материалов, познакомиться с многогранниками и телами вращения. Любителей биологии ждёт мультимасштабная лаборатория с микроскопами, коллекциями природных объектов и рассказами о жизни — от клетки до экосистемы.

Отдельное внимание уделено играм: на фестивале работают игровые зоны с настольными стратегиями, командными заданиями и форматами в полной темноте, где на первый план выходят память, слух и логика. Есть и станции, посвящённые психологии, безопасности и заботе о животных — с практическими заданиями и возможностью задать вопросы специалистам.

Часть станций ведут школьники — они работают по часовому расписанию и предлагают собственные темы и форматы. Все площадки рассчитаны на семейное участие и не требуют специальной подготовки — достаточно любопытства и желания пробовать новое.

Подробное описание станций — в канале: https://t.me/ritm_nauki