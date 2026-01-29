Турнир среди детских команд 2017 года рождения прошёл в новом спортивном комплексе Арена Плей Технополис, расположенном на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушево.
В соревнованиях участвовали 47 команд из Москвы, Ярославля, Рязани, Тулы, Новомосковска, Подольска, Мытищ, Красногорска и Балашихи.
Дебютантом соревнований стала недавно сформированная команда «Арена Плей Трактор» (Технополис). По итогам первого этапа она заняла 23-е место.
Команда продолжает формирование состава и подготовку ко второму этапу отборочных игр Кубка Федерации хоккея Москвы (контакты на сайте: https://arenaplay.ru/aptehnopolis). Он запланирован на конец февраля — начало марта.
