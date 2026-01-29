Цена — 400 рублей в день или 5000 рублей в месяц. В качестве бонуса обещают «выезд на старый мост в объезд пробки на кольце» — шлагбаум ставят, в частности, для того, чтобы перекрыть объезд пробки через двор (на видео ниже).

Юридически ситуация выглядит сомнительно. Если речь идет о придомовой территории, это общее имущество собственников, и распоряжаться им (в частности, сдавать в аренду) можно только по решению собрания собственников. Если же территория городская, то частный человек тем более не может распоряжаться ею как платной стоянкой.

Поэтому такое объявление похоже на серую услугу — здесь можно апеллировать к правилам площадки: как минимум можно жаловаться на объявление как на сомнительное или не имеющее законных оснований. «Зеленоград.ру» уже отправил жалобу на это объявление в администрацию «Авито» — позже расскажем о реакции площадки.