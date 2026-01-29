Этот отчёт он опубликовал в специальном чате, который создала управа района Старое Крюково для координации добровольной помощи коммунальным службам в уборке дворов от снега.

Количество участников растёт — сейчас в чате уже больше ста человек. Они сообщают, где планируют убирать снег. Некоторые ждут инвентарь от «Жилищника», у других свои лопаты. Одни готовы чистить конкретную территорию, другие готовы помочь там, куда направят.