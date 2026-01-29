«Всё, что смог почистить за час по просьбе бабушек и соседей. Снег уже много где тяжёлый», — написал житель 9-го микрорайона Тимофей и приложил фотографии почищенного входа в подъезд, пешеходной дорожки, прохода между машинами и парковочного места.
Этот отчёт он опубликовал в специальном чате, который создала управа района Старое Крюково для координации добровольной помощи коммунальным службам в уборке дворов от снега.
Количество участников растёт — сейчас в чате уже больше ста человек. Они сообщают, где планируют убирать снег. Некоторые ждут инвентарь от «Жилищника», у других свои лопаты. Одни готовы чистить конкретную территорию, другие готовы помочь там, куда направят.
«Я смогу сегодня почистить после 19:30. Есть идеи, где можно помочь почистить в 9-м районе?» — спрашивает Анастасия. «Готов почистить в 19:00 — с вас лопата, с меня работа», — пишет Владислав и указывает точное место — торец корпуса 920, парковка возле мусорки. «Если найдется для меня лопата, готова выйти сегодня к корпусу 826», — пишет Ирина.
Отчёт Тимофея не единственный: «Корпус 822, вчера и сегодня почистила площадку перед школой, но там образовалась куча снега посередине, её бы бобкетом убрать», — сообщает Ксения.
Каждый четвертый читатель «Зеленоград.ру», участвовавший в опросе, готов участвовать в уборке, если будет понятная координация и предоставят инвентарь. В опросе приняли участие почти 3000 человек — то есть уже 750 добровольных помощников, потенциал которых городской администрации ещё предстоит научиться использовать.
Префект Смирнов подчёркивал: уборка снега — прямая обязанность городских коммунальных служб. «Мы не перекладываем её на жителей и не считаем допустимым кого-то к этому призывать. В то же время искренне благодарю тех, кто по собственной инициативе нам помогает, например, очищает снег вокруг своего автомобиля или освобождает проезд во дворе. Это не замена работы служб, а проявление взаимного уважения, которое помогает городу быстрее возвращаться к привычному ритму жизни».