Среднесуточная температура может быть на 7-12 градусов ниже нормы, по ночам прогнозируется до -25.

Хотя городские службы будут регулировать температуру в системе отопления, МЧС предупреждает о риске использования бытовых обогревателей и призывает использовать только заводские модели, не оставлять их без присмотра.

При возникновении чрезвычайных ситуаций москвичам рекомендуют обращаться по телефонам 101 или 112, а также по единому телефону МЧС 8-495-637-31-01