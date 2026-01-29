Среднесуточная температура может быть на 7-12 градусов ниже нормы, по ночам прогнозируется до -25.
Хотя городские службы будут регулировать температуру в системе отопления, МЧС предупреждает о риске использования бытовых обогревателей и призывает использовать только заводские модели, не оставлять их без присмотра.
При возникновении чрезвычайных ситуаций москвичам рекомендуют обращаться по телефонам 101 или 112, а также по единому телефону МЧС 8-495-637-31-01
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
На интеллектуальные игры приглашают зеленоградцев старшего возраста — нужно собрать команду и записаться в один из четырех центров долголетия Новости
К налоговой инспекции Солнечногорска присоединят предпринимателей из Клина: что это значит для бизнеса Новости
В пекарне «Вкус детства» в 17-м микрорайоне появилась пицца. Соседняя пиццерия обвинила пекарню в использовании их рецептуры Новости
«Где же ваш хвалёный обогрев ступеней в подземных переходах?» — просим проверить работу «Гормоста» Новости
Автобусную остановку «Бетонный завод» переименовали — теперь это «Техноарена, площадка Алабушево» Новости
Исторический максимум потребления электричества зафиксирован в московском регионе на фоне морозов Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Проект «Sciencely» и его основатель Михаил Каптюг со стендапом «Передний край науки» выступит в ДК МИЭТ (12+) Реклама